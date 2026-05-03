Luca Argentero non è solo Doc - Nelle tue mani: le 5 commedie romantiche che fanno bene all'anima (e perché) Se ami Luca Argentero ci sono alcuni film che proprio non può perdere, come queste 5 commedie romantiche che lo hanno consacrato come attore.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Luca Argentero, con quegli occhi intensi e quella simpatia disarmante che sembrano fatti apposta per il grande schermo, ha costruito negli anni una carriera spettacolare, interpretando ruoli di ogni genere. Molto spesso lo abbiamo visto come protagonista di commedie romantiche nei panni di uomini comuni alle prese con situazioni fuori controllo, e probabilmente è proprio questo ad averlo portato al grande successo. Ecco allora un breve viaggio attraverso 5 delle sue commedie romantiche più rappresentative uscite al cinema in questi anni.

Lezioni di cioccolato (2007)

Lezioni di cioccolato è il film che ha consacrato Luca Argentero come protagonista della commedia italiana su grande schermo. Qui interpreta Mattia Cavedoni, geometra trentaduenne senza scrupoli che gestisce un’impresa edile risparmiando su tutto, sicurezza compresa. Quando uno dei suoi operai in nero, l’egiziano Kamal (Hassani Shapi), cade dal tetto e si fa male, Mattia si trova in trappola. Kamal, che in patria era pasticcere e ha vinto un posto in un corso di cioccolateria organizzato dalla Perugina, propone un patto: non denuncerà il geometra se lui parteciperà al corso al suo posto, sotto falsa identità. Così Mattia diventa "Kamal" e inizia ad imparare i segreti del cioccolato, incontrando al contempo la bella Cecilia (Violante Placido). Tra una ganache sbagliata e un temperaggio disastroso, Mattia comincia a cambiare.

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Diverso da chi? (2009)

Diverso da chi? è una commedia brillante nella quale Argentero veste i panni di Piero, trentacinquenne gay dichiarato e felicemente fidanzato con Remo (Filippo Nigro), che vive in una città del Nord-Est. Piero decide di candidarsi alle primarie del centrosinistra, ma le cose non vanno come previsto, e si ritrova a essere il candidato sindaco di una città conservatrice, tra lo sgomento del suo partito e i pregiudizi degli avversari. Per equilibrare la sua immagine, il partito gli affianca Adele (Claudia Gerini), moderata tutta d’un pezzo, contraria persino al divorzio. I due non vanno d’accordo su nulla finché, grazie anche ai consigli romantici di Remo, Piero inizia a "corteggiarla politicamente", con conseguenze imprevedibili.

Oggi sposi (2009)

Oggi sposi racconta quattro coppie in procinto di sposarsi, le cui storie si intrecciano in un affresco corale particolarmente caotico. Argentero interpreta Nicola Impanato, un poliziotto pugliese dal passato da Don Giovanni che ha finalmente deciso di mettere la testa a posto e di sposare Alopa (Moran Atias), bellissima figlia dell’ambasciatore indiano in Italia. Il problema? Il padre di lui, Sabino (Michele Placido), un contadino meridionale di vecchio stampo, non è affatto pronto ad accettare un matrimonio con rito indù, mentre il padre di lei, ambasciatore elegante e fiero, non ha nessuna intenzione di cedere alle tradizioni della controparte.

Poli opposti (2015)

In Poli opposti, la trama sfrutta con intelligenza il classico meccanismo degli "opposti che si attraggono". Sullo sfondo di una Roma borghese e romantica, Stefano Parisi (Luca Argentero) è un terapista di coppia che ripara i matrimoni degli altri ma ha appena chiuso il proprio. Claudia Torrini (Sarah Felberbaum) è invece un’avvocata divorzista, bravissima a spennare i mariti e a far trionfare le mogli. I loro studi si trovano sullo stesso pianerottolo, con tanto di abitazione annessa. L’antipatia reciproca è immediata, la rivalità professionale si fa acuta quando i clienti di lei iniziano a rivolgersi a lui (e viceversa), e la tensione comincia presto a cambiare natura.

Una famiglia sottosopra (2025)

Una famiglia sottosopra è un film che racconta la crisi di una famiglia moderna. Qui Argentero interpreta Alessandro Moretti, padre di tre figli, marito di Margherita (Valentina Lodovini), disoccupato da anni e sempre più ai margini della propria vita familiare. I figli lo ignorano, la moglie si allontana, la suocera (Licia Maglietta) lo denigra. Durante una gita a Gardaland per il compleanno della figlia minore, Alessandro esprime il desiderio di cambiare tutto. Quella notte, in uno degli hotel del resort, avviene il miracolo: ogni membro della famiglia si sveglia nel corpo di un altro. Alessandro si ritrova nell’adolescente, la moglie nella suocera, e così via, dando vita a una serie di equivoci esilaranti e di scoperte inaspettate.

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