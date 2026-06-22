Luca Argentero è ben lontano dall'essere solo un "carabiniere": 21 anni di carriera, dalle fiction al cinema Da Carabinieri a Doc - Nelle tue mani, la carriera di Luca Argentero è cambiata moltissimo nell'arco di oltre 20 anni

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Era il 2003 quando, grazie alla partecipazione al Grande Fratello, tutta Italia cominciava a conoscere Luca Argentero. Un’edizione in cui nemmeno vinse ma in cui, anzi, arrivò terzo. A differenza della vincitrice Floriana Secondi, sparita dai radar, Argentero è riuscito a costruire una carriera sulla base di quel boost di notorietà, prima affermandosi in fiction come Carabinieri e poi come uno dei volti simbolo delle recenti commedie nostrane. Dal 2005, anno di debutto proprio con la fiction in divisa di Canale 5, sono passati 21 e di esperienza, Luca, ne ha fatta eccome.

La carriera di Luca Argentero: com’è cambiata da Carabinieri

Da sconosciuto nella casa più spiata d’Italia a uno degli attori più amati dello star system italiano: Luca Argentero, probabilmente, non si immaginava che la sua vita avrebbe preso una piega simile quando, all’epoca barista, si iscrisse alle selezioni per il Grande Fratello. Ma due anni dopo il terzo posto finale ecco un ruolo in Carabinieri, fiction di Canale 5 in cui ha interpretato Marco Tosi, trasferito a Città della Pieve incompatibilità ambientale dovuta ad una relazione con una collega. Un ruolo che mantiene fino al 2007 e che gli permette di debuttare al cinema in A Casa nostra, regia di Francesca Comencini, in cui recita al fianco di Luca Zingaretti e Valeria Golino.

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Il 2007 è l’anno della consacrazione, venendo scelto da Ferzan Özpetek per Saturno Contro, e da Claudio Cupellini per Lezioni di cioccolato, al fianco di Violante Placido. Tra 2008 e 2009 è di nuovo al cinema come protagonista in Solo un padre di Luca Lucini e in Diverso da chi? di Umberto Carteni. La nomination al David di Donatello per quest’ultimo film è il primo segnale chiaro e inequivocabile che la sua carriera stava per decollare.

Dalle commedie al successo di Doc – Nelle tue mani

Nel 2011 arriva anche il debutto teatrale grazie a Shakespeare in love, seguito anni dopo da È questa la vita che sognavo da bambino? per la regia di Edoardo Leo. La sua carriera vira verso le commedie, con Pazze di me, Un boss in salotto e Noi e la Giulia, ma da anni ormai è stabilmente il volto principale di Doc – Nelle tue mani, serie tv successo della Rai in cui veste i panni del dottor Andrea Fanti, medico affetto da una grave amnesia causata dall’aggressione del padre di un giovane paziente deceduto.

Una carriera che, comunque, non sarebbe stata la stessa senza il supporto di Cristina Marino, sua moglie dal 2021. "Nulla di tutta questa felicità sarebbe arrivata senza quel regalo che è Cristina, una donna incredibile oltre che una mamma fantastica. Insieme stiamo costruendo una bellissima famiglia", aveva confidato qualche tempo fa a Domenica In.

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