Avvocato Ligas, Luca Argentero irresistibilmente fuori dalle regole: quando esce la serie su Sky e NOW TV
È ormai tutto pronto per il debutto del legal drama firmato Sky Original, che vedrà l’attore nei panni un avvocato irritante e geniale: ecco la data ufficiale.
Dimenticate (almeno per un po’) il dottor Andrea Fanti di Doc – Nelle tue mani, e preparatevi a dare il benvenuto a Lorenzo Ligas, avvocato affascinante, geniale, cinico, spregiudicato e allergico alle regole. Luca Argentero è infatti pronto a debuttare nella serie Avvocato Ligas, il primo legal drama Sky Original che verrà trasmesso in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. La serie è tratta dal romanzo Un Caso Complicato per l’Avvocato Ligas. Perdenti di Gianluca Ferraris e, dopo aver visto la straordinaria interpretazione di Argentero in questo nuove vesti, la produzione starebbe già pensando a una seconda e terza stagione. Ma prima di pensare al futuro, c’è una domanda a cui è doveroso rispondere: quando uscirà la prima stagione di Avvocato Ligas?
Luca Argentero, quando esce la serie Avvocato Ligas su Sky e NOW TV
La serie Avvocato Ligas debutterà con i primi due episodi su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV proprio domani, venerdì 6 marzo 2026. Dal venerdì successivo (13 marzo 2026) continuerà su Sky e in streaming su NOW TV con un nuovo episodio a settimana, fino al 3 aprile: un rilascio cadenzato e sapientemente dosato, pensato per tenere alta la tensione settimana dopo settimana. La prima stagione della serie, suddivisa in sei episodi, è prodotta da Sky Studios e Fabula Pictures ed è diretta da Fabio Paladini.
Avvocato Ligas, cosa vedremo nell’attesissima serie: la trama
La nuova serie con Luca Argentero inzia proprio da uno scandalo: dopo aver sedotto la moglie del suo capo, Lorenzo Ligas, uno dei più eccellenti penalisti del Foro di Milano, viene cacciato dallo studio in cui ha lavorato tutta la vita. L’avvocato si ritrova così senza lavoro e con la famiglia in pezzi, ma invece di arrendersi decide di lottare per tornare in cima e sceglie di ricominciare da quei casi che nessun altro vuole, difendendo le pecore nere della società. Al suo fianco c’è Marta, una neolaureata in Giurisprudenza, determinata e piena di aspettative, interpretata da Marina Occhionero, che rappresenta tutto ciò che Ligas non è, ed è proprio per questo che i due formano una coppia narrativa esplosiva.
Nel cast troviamo anche Barbara Chichiarelli, nel ruolo di Annamaria Pastori, pubblico ministero abile e arguta spesso in contrapposizione etica rispetto a Ligas, e Gaia Messerklinger, nei panni di Patrizia Roncella, avvocata civilista ed ex moglie di Lorenzo. Con loro anche Flavio Furno, Raz Degan e Gianluca Gobbi. Tra i protagonisti è però doveroso citare anche un personaggio silenzioso ma onnipresente: Milano, che in questa serie sa tingersi di colore e al tempo stesso diventare più oscura e grigia per rispecchiare di volta in volta le tonalità del protagonista. Insomma, una serie in grado di mescolare crime, noir e ironia in casi ispirati a fatti di cronaca reale. L’appuntamento è per il 6 marzo: non mancate.
