Le stelle cadute: quando il successo in tv non basta. La storia di Brigliadori, Della Noce, Vitali e altri La fama spesso da sola non basta, e con un soffio tutta la fortuna (e i soldi) possono sparire: le storie dei Vip che hanno vissuto drammi reali.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Negli anni d’oro della televisione italiana, alcune figure erano così familiari da diventare quasi parte della casa di tutti. Ma la fama, si sa, è volatile: per alcuni di questi protagonisti dello spettacolo, il successo non ha garantito un futuro di serenità. Eleonora Brigliadori, Marco Della Noce, Alvaro Vitali e altri "vip" ci ricordano che dietro le quinte il glamour può nascondere drammi reali.

La televisione è effimera: ciò che oggi è popolare può non esserlo domani. E quando i palinsesti cambiano, anche le entrate possono crollare. Inoltre, guadagnare tanto non significa sempre saper mettere da parte o investire saggiamente.

Queste storie dimostrano che la fama, senza una base solida, può essere un boomerang. Ma mostrano anche che la resilienza è possibile. Non tutti i fallimenti sono definitivi; per alcuni, la caduta è solo una parte di un viaggio più lungo. Volete scoprire come è andata? Trovate tutto nel Video!

