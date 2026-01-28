Trova nel Magazine
Ryan Murphy torna su Disney Plus con una serie carica di glamour

Disney+ presenta la nuova serie biografica e romantica di Ryan Murphy, Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette arriva su Disney+ con il suo carico di glamour

Disney+ annuncia oggi che l’atteso Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette debutterà il 13 febbraio sulla piattaforma streaming nel nostro paese. Esplorando l’innegabile alchimia, il corteggiamento lampo e il matrimonio sotto i riflettori di una delle coppie più iconiche del XX° secolo, il primo capitolo dell’antologia realizzata da FX "Love Story" di Ryan Murphy è una serie ispirata al noto libro di Elizabeth Beller "Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy". Composta da nove episodi, la serie debutterà lanciando in contemporanea i primi tre, seguiti poi da un episodio a settimana, in arrivo ogni venerdì.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette – L’origine di un mito moderno

È stata una storia d’amore che ha catturato l’attenzione della nazione: John F. Kennedy Jr. (Paul Anthony Kelly) era la figura statunitense che più vicinava alla regalità. Il Paese lo ha visto trasformarsi da ragazzo a scapolo amato e celebrità mediatica. E Carolyn Bessette (Sarah Pidgeon) era una star a pieno titolo. Fieramente indipendente e con uno stile singolare, era passata da commessa a dirigente presso Calvin Klein, diventando una stimata confidente dell’omonimo fondatore. Il legame tra John e Carolyn fu immediato, elettrizzante e innegabile. Man mano che la loro storia d’amore prendeva forma sotto gli occhi dell’intera nazione, la fama crescente e la conseguente attenzione dei media minacciavano di separarli.

Nel cast anche Grace Gummer (Caroline Kennedy), Naomi Watts (Jackie Kennedy Onassis), Alessandro Nivola (Calvin Klein), Leila George (Kelly Klein), Sydney Lemmon (Lauren Bessette) e Constance Zimmer (Ann Marie Messina), Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette racconta il viaggio complesso e straziante di una coppia il cui amore privato è diventato un’ossessione nazionale.

Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è parte di un disegno più grande

La serie FX Love Story: John F. Kennedy Jr. & Carolyn Bessette è stata creata da Connor Hines e vede come executive producer Ryan Murphy, Nina Jacobson, Brad Simpson, Connor Hines, Eric Kovtun, Nissa Diederich, Scott Robertson, Monica Levinson, Kim Rosenstock, D.V. DeVincentis e Tanase Popa. Max Winkler è executive producer e regista dell’episodio pilota. La serie è prodotta da 20th Television.
Si tratta della quinta iterazione del macrocosmo "American Story" ideato da Ryan Murphy, che nel corso degli anni ha esplorato diversi generi e formati con American Horror Story, American Crime Story, American Horror Stories, American Sports Story, portato sul teleschermo storie vere o di fantasia ma sempre spiccatamente americane, con grandi attori e grandi storie. Hanno fatto molto scalpore soprattutto le ricostruzioni di American Crime Story, con tre casi che hanno sconvolto l’opinione pubblica degli anni ’90: il processo a O.J. Simpson, l’assassinio di Gianni Versace e lo scandalo Clinton-Lewinsky.

