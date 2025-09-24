Perla nascosta su Mediaset Infinity, una serie turca che rivaleggia con Terra Amara Nel catalogo della piattaforma streaming di Mediaset è "sepolta" una serie tv turca che è molto più di una semplice commedia romantica

Il palinsesto Mediaset è da tempo porto sicuro per le serie tv e i film turchi, che trovano in Italia grandissimo successo di pubblico e critica. Spesso, però, ci si ferma solamente ai classici dizi Endless Love e Terra Amara. Tuttavia, chi ama e conosce a fondo questo tipo di contenuti sa bene che su Mediaset Infinity c’è un tesoro nascosto, una serie che può rivaleggiare con quelle più grandi e blasonate e che va oltre i confini della semplice commedia romantica.

Love Reason Get Even: la trama del rivale di Endless Love in streaming su Mediaset Infinity

Esra (Burcu Özberk) è una giovane cameriera desiderosa di cambiare vita. Per farlo sposa Ozan (lhan Şen), brillante ingegnere in cerca di successo, ma il matrimonio naufraga molto in fretta, a causa del fallimento imprenditoriale di Ozan, che costringe Esra a lavorare senza sosta. Il rapporto si logora e il divorzio sembra una conseguenza inevitabile. Due anni più tardi, però, la situazione si ribalta totalmente: Ozan fa il boom con una startup tech mentre Esra, ferita e delusa, trama la propria vendetta. Per raggiungere il suo obiettivo si fa assumere nell’azienda dell’ex marito con un preciso proposito: farlo innamorare di nuovo di lei e poi lasciarlo, ribaltando le carte in tavola. Da ciò nasce una serie di equivoci esilaranti, giochi di potere e scaramucce romantiche.

Non solo una commedia romantica

La bellezza di Love Reason Get Even non sta solo nella trama, ma risiede principalmente nella bellezza dei propri personaggi. Esra non è solamente una donna ferita, ma una protagonista forte e orgogliosa, che porta avanti la propria battaglia con determinazione. Ozan, a sua volta, non è unicamente un imprenditore di successo, ma un personaggio che si confronta con le sue numerose fragilità. Nella serie è predominante anche il tema delle seconde possibilità, di chi cade, si rialza e osa amare di nuovo.

Ai Golden Butterfly Awards del 2022 Love Reason Get Even ha portato a casa il premio come Miglior Serie Commedia Romantica e ha consacrato i suoi protagonisti con premi individuali. Zeynep Kankonde nel ruolo della madre di Esra, Günay Karacaoğlu, Burak Yörük, Melisa Döngel, Ceren Koç e tanti altri volti nella serie intrecciano storie familiari e aziendali, trasformando la serie in un vero mosaico umano. Un mosaico che ha come base il drama coreano Cunning Single Lady, ma che è stato adattato e riscritto per parlare al pubblico turco e internazionale.

Dove vedere Love Reason Get Even in streaming

Se vi siete incuriositi riguardo le schermaglie romantiche di Esra e Ozan, trovate Love Reason Get Even in streaming su Mediaset Infinity.

