Terra Amara, Zuleyha sbarca in una nuova serie TV turca che farà impazzire i fan su Prime Video Una grande notizia per i fan di Terra Amara e Endless Love: Prime Video lancia una nuova serie turca romantica e divertente con l'attrice di Zuleyha

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

Se è vero che il pubblico italiano è ormai abituato ai drammi intensi di serie turche come Terra Amara ed Endless Love, Prime Video ha scelto di puntare su una produzione televisiva di quel paese ma con un mood del tutto diverso. Si tratta della commedia romantica Love of My Life, titolo internazionale de L’amore della mia vita. Una serie diversa da quelle citate, che promette di proporre una ventata di leggerezza, senza però rinunciare alla profondità emotiva.

Love of My Life su Prime Video: la trama e il cast della serie turca

Al centro della storia c’è Gökçe Şenkal (interpretata da Hande Doğandemir), una brillante direttrice creativa di quasi trent’anni che si sente sola nonostante il successo professionale. Mentre i suoi amici si sposano e costruiscono una famiglia, lei si interroga infatti sulla propria felicità. La sua vita prende una svolta inaspettata quando incontra Demir Cerrahoğlu (Serkan Çayoğlu), il suo affascinante, ma temuto, capo. Il loro non è il classico colpo di fulmine: il loro legame si sviluppa tra malintesi, piccoli scontri e una crescente, e inaspettata, attrazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre al cast principale la serie presenta altri personaggi che arricchiscono la narrazione. Tra gli interpreti troviamo il collega e confidente Kaan (Berk Hakman) e la famiglia di Gökçe, interpretata da Zafer Algöz e Zeynep Eronat. Per gli appassionati di serie turche, un volto noto è quello di Hilal Altınbilek, la celebre Zuleyha di Terra Amara.

Come vedere la serie in streaming

La serie non si limita a raccontare solo la storia dei due protagonisti. Grazie a un cast di supporto ben assortito, che include anche nomi come Seda Türkmen, Deniz Barut, e Yonca Evcimik, Love of My Life si trasforma in un mosaico di vite intrecciate. Ricordiamo, infine, che la serie è arrivata in Italia su Fox Life raccogliendo grandi consensi dal pubblico di casa. Il motivo? Anche nella sua leggerezza ha dimostrato di poter toccare i cuori delle persone. Attualmente, le due stagioni della serie turca sono disponibili in streaming su Prime Video, a cui è possibile accedere previo abbonamento.

Potrebbe interessarti anche