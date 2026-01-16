Love Me Love Me, quando esce l'atteso film su Amazon Prime Video: la trama e il cast Manca pochissimo al debutto del film tratto dalla saga di romanzi scritta da Stefania S. che ha ottenuto un successo incredibile: ecco quando esce.

L’attesa è quasi finita, perché finalmente sta per debuttare in streaming su Amazon Prime Video un film attesissimo. Parliamo di Love Me Love Me, tratto dall’omonima saga di romanzi della scrittrice Stefania S. L’adattamento cinematografico arriva dopo il clamoroso successo del libro su Wattpad, letto da oltre 23 milioni di persone, successivamente pubblicato da Sperling & Kupfer. Diretto dal regista Roger Kumble, noto per la sua abilità nel raccontare storie d’amore intense e complesse, Love Me Love Me sarà un romance coinvolgente e sensuale con un cast di cui sarà impossibile non innamorarsi. Scopriamo subito la trama di questo imperdibile young adult e la data ufficiale del debutto.

Love Me Love Me, la trama dell’attesissimo film Prime Video

Al centro della trama di Love Me Love Me c’è June, una giovane ragazza che, dopo la tragica perdita del fratello, decide di trasferirsi a Milano nella speranza di voltare pagina e ricostruire la propria vita da zero. Nella sua nuova e prestigiosa scuola internazionale, June cerca di ritrovare equilibrio e normalità, ma la sua quotidianità viene presto sconvolta da dinamiche imprevedibili. Will, studente modello e amico leale, sembra incarnare la stabilità e la sicurezza che June desidera: brillante, affidabile e rispettoso delle regole.

Ma l’arrivo di James, migliore amico di Will dal fascino oscuro e segnato da un passato difficile, mette in discussione tutte le certezze della protagonista. Carismatico ma pericoloso, James è coinvolto in combattimenti clandestini di MMA e incarna quella passione tumultuosa che attrae e spaventa allo stesso tempo. Tra rivalità e attrazione, conflitti interiori e desideri contrastanti, June si trova ben presto a un bivio: seguire il percorso più sicuro e lineare rappresentato da Will o lasciarsi travolgere da un amore che mette in discussione tutto ciò che credeva di essere e di volere.

Love Me Love Me, cast e quando esce il film su Amazon prime Video

Il cast dell’attesissimo film Love Me Love Me è un mix di giovani talenti nazionali e internazionali guidati da Mia Jenkins, che interpreta la protagonista June, affiancata da Pepe Barroso Silva nel ruolo di James e da Luca Melucci in quello di Will. Completano il cast attori emergenti come Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi.

Questo film, considerato uno dei più ambiziosi debutti di Prime Original per il 2026, sarà disponibile in streaming dal 13 febbraio 2026, con distribuzione in esclusiva mondiale sulla piattaforma Amazon Prime Video. Un young adult romance assolutamente da non perdere.

