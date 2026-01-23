Trova nel Magazine
Love Me Love Me: il fenomeno young adult italiano arriva su Prime Video

Un successo da 23 milioni di letture su Wattpad arriva su Prime Video: ecco Love Me Love Me

Love Me Love Me: il fenomeno young adult italiano arriva su Prime Video

Prime Video lancia oggi il trailer ufficiale del suo nuovo film Original italiano girato in inglese, Love Me Love Me, tratto dal primo romanzo fenomeno della serie di quattro libri "Love Me Love Me" di Stefania S. (oltre 23 milioni di letture sulla piattaforma Wattpad e ora pubblicato da Sperling & Kupfer). Love Me Love Me è diretto da Roger Kumble, scritto da Veronica Galli e Serena Tateo, co-prodotto da Lotus Production – una società Leone Film Group – e Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions, e sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo il 13 febbraio. Il young adult romance presenta un cast internazionale guidato da Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva e Luca Melucci, affiancati da Andrea Guo, Michelangelo Vizzini, Madior Fall e Vanessa Donghi.

Love Me Love Me: dalle pagine allo schermo

Questa la sinossi del film, e a seguire quella del romanzo originale:
Dopo la morte di suo fratello, June si trasferisce a Milano per ricominciare da capo. Nella sua nuova scuola d’élite internazionale, inizia a frequentare Will, lo studente modello. Ma il suo fragile equilibrio viene scosso da una rivalità esplosiva con James, il migliore amico di Will: un ragazzo carismatico e tormentato che nasconde una vita pericolosa fatta di combattimenti clandestini di MMA. Il risentimento si trasforma presto in un’attrazione irresistibile, costringendo June a scegliere tra la sicurezza e un amore che mette in discussione tutto ciò che credeva di desiderare.

Dopo l’ennesimo trasferimento della madre, un’artista incapace di fermarsi troppo a lungo nello stesso posto, June White si ritrova a Laguna Beach, in California, ed è costretta ad affrontare un nuovo inizio. Per lei, che alle feste preferisce rintanarsi in camera a guardare documentari true crime, farsi degli amici non è facile, soprattutto all’ultimo anno di liceo. Eppure, inaspettatamente, i compagni sembrano prenderla subito in simpatia e cercano di farla sentire benvoluta. Tutti, tranne James Hunter. Bello e dannato, James è il cattivo ragazzo per definizione, dal passato oscuro e tormentato che non fa che alimentare la sua leggenda. È spericolato, maleducato, vive al limite. E incarna ciò da cui June dovrebbe tenersi lontana. Tuttavia, qualcosa in lui le suscita sentimenti contrastanti e la attrae irrimediabilmente. June proverà a conquistare il cuore di James o scoprirà che le differenze tra loro sono insormontabili?

Stefania S. è una delle scrittrici italiane più amate del mondo romance, con quasi un milione di copie vendute. Crea storie emozionanti che condivide su Wattpad e sui social. È autrice della serie bestseller Love Me Love Me, che domina le classifiche dei libri più venduti in Italia da oltre due anni ed è in corso di traduzione in diversi Paesi, tra cui Francia, Spagna, Germania e Stati Uniti. Da Cuori magnetici è stato tratto il film Love Me Love Me, co-prodotto da Lotus Production e Amazon MGM Studios, disponibile in esclusiva su Prime Video in tutto il mondo. Con Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Red – Colpo di fulmine.

Programmi

