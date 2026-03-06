Love Me Love Me 2 si farà: il sequel del fenomeno italiano di Amazon Prime Video è in arrivo In arrivo il secondo film basato sul fenomeno best seller su wattpad e prodotto da Amazon MGM per Prime Video

Il fenomeno Wattpad di Stefania S. Love Me Love Me, oltre 25 milioni di copie vendute pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer, sta per ricevere il secondo adattamento live action: ufficiale infatti da parte di Amazon Prime Video l’inizio dei lavori al capitolo 2 dell’original italiano girato in inglese. Dopo il successo del primo film, Prime Video prosegue il racconto con un nuovo lungometraggio che espanderà l’universo narrativo di Love Me Love Me, riportando sullo schermo i personaggi e le emozioni che hanno appassionato milioni di lettori e spettatori di tutto il mondo.

Di cosa parla Love Me Love Me, il fenomeno di Amazon Prime Video di cui uscirà il capitolo 2

Protagonista di Love Me Love Me è June, una ragazza che alla morte del fratello August ha deciso di cambiare completamente e trasferirsi a Milano da Londra. L’ingresso in una scuola d’élite internazionale la porta a conoscere James, un giovane carismatico, spesso impegnato in incontri clandestini di Arti Marziali Miste, e Will, studente modello e migliore amico di James. In un contesto tanto affascinante quanto torbido, June si trova coinvolta in un triangolo amoroso: da un lato il fuoco e la passione, dall’altro la sicurezza e la tranquillità.

Le apparenze ingannano e June scoprirà presto che nessuno nella sua scuola è come sembra, ognuno nasconde un segreto. Mentre le tensioni aumentano e le verità nascoste vengono alla luce, June deve decidere a chi appartiene veramente il suo cuore. Il secondo capitolo andrà a esplorare ulteriormente il rapporto tra June, James e Will dopo il clamoroso finale del primo film.

Il cast di Love Me Love Me 2 e quando esce

Girato in inglese, Love Me Love Me 2 vanta un cast internazionale. I protagonisti Mia Jenkins, Pepe Barroso Silva, e Luca Melucci torneranno nei rispettivi ruoli di June, James e Will. Dietro la cinepresa ci sarà ancora Roger Kumble, già regista del primo film. Co-prodotto da Lotus Production, una società Leone Film Group, e da Amazon MGM Studios, con il supporto di WEBTOON Productions, Love Me Love Me 2 sarà disponibile in esclusiva in streaming su Prime Video in tutto il mondo.

Attualmente non abbiamo ancora notizie sulla data di uscita di Love Me Love Me 2.

