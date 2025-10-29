Lovati da Garlasco al Grande Fratello, la verità sulla trattativa e la decisione di Mediaset: "Un salto dalla sedia" Tra smentite, retroscena e nuovi progetti, l’ex avvocato di Sempio resta al centro del dibattito televisivo, ma il suo futuro nel reality di Canale 5 sembra tutt’altro che certo.

Negli ultimi mesi il nome di Massimo Lovati ha circolato ovunque, tra ospitate in tv, interviste e apparizioni che lo hanno reso un volto ormai familiare per il pubblico. Da quando ha difeso Sempio nel caso di Garlasco, la sua figura ha diviso l’opinione pubblica per il carattere deciso e le parole sempre dirette. Da qualche settimana però si parla con insistenza di un suo possibile coinvolgimento nel Grande Fratello, voce che ha fatto molto discutere ma che ora sembra perdere forza.

Massimo Lovati al Grande Fratello

Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Dagospia.it, l’idea di vedere Lovati varcare la porta rossa appare al momento improbabile. Qualche contatto ci sarebbe stato, ma nulla di davvero concreto, almeno stando ai retroscena riportati da Giuseppe Candela. L’attenzione attorno al suo nome resta alta, ma pare che la produzione del reality abbia scelto di guardare altrove, forse per evitare polemiche o perché il profilo dell’avvocato non si adatta fino in fondo alle dinamiche del programma. Massimo Lovati al Grande Fratello Vip? "L’indiscrezione ha fatto fare un salto dalla sedia, comprensibilmente, agli addetti ai lavori e non solo – ha scritto il giornalista – Ma al netto di incontri e timidi approcci, la partecipazione di Lovati al momento è esclusa…".

Un volto che non passa inosservato

Lovati non è un personaggio qualunque. Negli ultimi mesi ha partecipato a numerose trasmissioni tra Rai e Mediaset, commentando il caso Garlasco con tono deciso e spesso polemico. La sua personalità forte lo ha reso riconoscibile e divisivo, qualità che in altri contesti televisivi potrebbero essere un punto di forza, ma che nel reality di Canale 5 sembrano aver suscitato più cautela che entusiasmo. Del resto, dopo la revoca del mandato da parte di Sempio in seguito alle dichiarazioni rilasciate a Fabrizio Corona, l’avvocato è diventato una presenza mediatica tanto discussa quanto imprevedibile.

La mossa del manager

A rendere tutto più interessante è la scelta di Lovati di affidarsi a un agente, Andrea Di Carlo, nome noto nell’ambiente dello spettacolo e in passato compagno della cantante Arisa. Un segnale che conferma la volontà dell’ex legale di non chiudere le porte al mondo della televisione, anzi, di esplorarlo in modo più strutturato. Di Carlo, che già segue diversi volti noti del piccolo schermo, potrebbe aiutarlo a trovare la giusta collocazione per un futuro progetto mediatico.

Cosa aspettarsi adesso

Anche se il Grande Fratello sembra ormai un capitolo chiuso, è difficile pensare che Lovati sparisca dai radar. Il suo nome continua a far parlare, e le prossime settimane potrebbero riservare qualche novità. Magari un nuovo format, un ruolo da opinionista o una presenza fissa in un talk show. Di certo, l’avvocato non sembra intenzionato a restare in silenzio troppo a lungo. E chissà che, prima o poi, non decida di sorprendere di nuovo il pubblico, magari con un progetto ancora più inatteso.

