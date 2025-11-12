Louis Thomas Buffon, chi è il figlio di Alena Seredova e Gigi Buffon e perché si parla di lui Louis Thomas Buffon, primo figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova, si è messo in luce con una tripletta nella Nazionale ceca Under 19: ecco perché ha detto no (per ora) all’Italia

Cognome pesante, talento in crescita e una tripletta che ha acceso i riflettori su di lui: Louis Thomas Buffon sta iniziando a farsi un nome nel calcio europeo. Figlio di Gigi Buffon e Alena Seredova, il classe 2007 sta muovendo i primi passi tra i professionisti e, negli ultimi giorni, è balzato agli onori delle cronache grazie a una straordinaria prestazione con la nazionale Under 19 della Repubblica Ceca.

Chi è Louis Thomas Buffon, nuovo stella della Repubblica Ceca

Sul campo di Ta’ Qali, a Malta, il giovane attaccante del Pisa ha realizzato tre gol nella gara di qualificazione agli Europei di categoria contro l’Azerbaigian. Una prova travolgente, chiusa con il classico pallone portato a casa come ‘premio’ alla tripletta e con la sensazione che il futuro possa davvero riservargli grandi soddisfazioni. Schierato da centravanti nel 4-2-3-1 del ct Vaclav Jilek, Buffon ha dimostrato freddezza, senso della posizione e una sorprendente maturità tecnica per i suoi 17 anni dando un contributo decisivo nel successo per 6 a 1 conquistato dalla sua squadra.

Nato a Torino il 28 dicembre 2007, Louis Thomas Buffon ha mosso i primi passi nel CBS Torino, lontano dalle luci dei riflettori. Dopo un periodo nel vivaio della Juventus, nell’estate del 2023 ha scelto il Pisa, società che ha creduto subito nelle sue potenzialità. Con i nerazzurri toscani ha bruciato le tappe: prima l’Under 17, poi l’Under 19, fino alla chiamata in prima squadra. Nella stagione 2024-25 sono arrivati anche i primi minuti tra i grandi — due presenze tra Serie A e Coppa Italia — sotto la guida di Alberto Gilardino.

L’orgoglio di mamma Alena Seredova

Dietro la crescita di Louis c’è una famiglia unita e presente, ma attenta a lasciargli spazio. Alena Seredova, da sempre molto legata ai figli, ha condiviso sui social tutta la sua emozione per il debutto del primogenito in Serie A, avvenuto lo scorso 5 ottobre nel match contro il Bologna: "Ne hai fatta di strada… meritatissimo traguardo". In un’intervista, la modella ceca ha aggiunto:

"Louis si è confidato con me e con suo padre. Io l’ho lasciato libero di scegliere, anche se dentro di me speravo che accettasse la chiamata della Repubblica Ceca. È il frutto dei sacrifici che sta facendo, ma sa bene che dovrà sempre dare il doppio rispetto agli altri: portare il cognome Buffon è un onore, ma anche una responsabilità."

Gigi Buffon e l’iniziazione (mancata) al figlio

Dello stesso tono le parole del padre, Gigi Buffon, icona della Juve e della Nazionale italiana, che ha sostenuto la scelta del figlio di giocare con la maglia ceca: "Fa strano vedere un Buffon con un’altra maglia, ma è la decisione giusta per lui. In Italia avrebbe sentito troppo il peso del cognome. In Repubblica Ceca può crescere sereno, senza pressioni. Gli ho detto che avrebbe avuto la mia piena libertà, come è giusto che sia." L’ex portiere della Juventus ha parlato della carriera del figlio anche recentemente in Tv, quando è stato ospite di Silvia Toffanin nello show This is Me: "L’emozione che provo per il suo debutto in serie A è superiore a quando ho debuttato io. Noi ci sentiamo molto sfacciati e sappiamo di potere badare a noi stessi. I figli li vediamo sempre più fragili". E sulla scelta di Louis Thomas di giocare in attacco, ha ammesso: "Volevo fargli l’iniziazione da portiere ma lui ha detto che se avesse giocato avrebbe fatto l’attaccante".

Louis Thomas Buffon, Italia o Repubblica Ceca?

Il paragone con il padre è inevitabile, ma il ruolo in campo non potrebbe essere più diverso: mentre Gigi è entrato nella leggenda tra i pali, Louis Thomas preferisce stare dall’altra parte del campo, a cercare il gol. Attaccante moderno, fisico e generoso, ama il pressing e il gioco di squadra, ma possiede anche il fiuto del bomber. Chi lo conosce ne sottolinea la serietà, l’impegno e la capacità di imparare in fretta.

Grazie alla doppia cittadinanza, il giovane Buffon ha scelto per ora la nazionale ceca, quella della mamma Alena Seredova. Una decisione che gli permette di crescere senza eccessive pressioni, pur restando nel mirino degli osservatori italiani. Dopo la tripletta contro l’Azerbaigian, non sono pochi quelli che sognano di vederlo un giorno con la maglia azzurra, magari sulle orme di papà Gigi, oggi capo delegazione della Nazionale maggiore.

