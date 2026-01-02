Lory Del Santo denunciata per diffamazione dalla figlia di Sergio Leone: spunta anche il nome di Caterina Balivo L’attrice accusò il regista di molestie sessuali dopo averlo incontrato per una parte in C’era Una Volta in America: indagini chiuse, i dettagli dell’inchiesta

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Chiuse le indagini su Lory Del Santo. A riferirlo è La Repubblica: l’attrice, infatti, era stata denunciata per diffamazione aggravata nei confronti di Sergio Leone. La figlia del regista, Francesca Leone, aveva deciso di fare una volta per tutte chiarezza su un episodio citato più volte da Lory Del Santo. Quest’ultima aveva accusato Leone di molestie, raccontando di avere ricevuto delle avances spinte dopo avere chiesto una parte nel film cult C’era una volta in America. Nell’inchiesta comparirebbe anche il nome di Caterina Balivo. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Lory Del Santo-Sergio Leone: le accuse di molestie

Nel corso degli anni Lory Del Santo ha parlato più volte di un presunto episodio spiacevole che avrebbe segnato la sua carriera sul finire degli anni Ottanta. Stando a quanto raccontato dall’attrice veneta, infatti, nel 1989 avrebbe incontrato Sergio Leone con la speranza di ottenere una parte nel film C’era una volta in America. Una volta nello studio del regista, Lory Del Santo sarebbe stata invitata da Leone, praticamente nudo, a letto. Le accuse di molestie sessuali (nonostante l’attrice abbia sempre specificato di avere ‘perdonato’ il regista) – come anticipato – non sono andate giù alla figlia di Sergio Leone, Francesca. La secondogenita del maestro del cinema italiano ha infatti denunciato Lory Del Santo per diffamazione.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

L’attrice indagata per diffamazione: cosa c’entra Caterina Balivo

Come reso noto da La Repubblica, la Procura di Roma ha chiuso le indagini su Lory Del Santo. In seguito alla denuncia di Francesca Leone, l’attrice era indagata per diffamazione aggravata per l’aneddoto citato più volte sul papà Sergio. Secondo la secondogenita del regista il racconto non avrebbe alcuna prova e andrebbe a intaccare la memoria del padre. Nell’inchiesta, come sottolineato da Fanpage, comparirebbe anche il nome di Caterina Balivo. Il motivo? La conduttrice sarebbe finita sul fascicolo della Procura per alcuni commenti all’episodio durante l’ospitata di Lory Del Santo a La Volta Buona su Rai 1 e per non avere tenuto un atteggiamento neutrale alle dichiarazioni dell’attrice. A breve arriverà il verdetto dei magistrati che farà chiarezza su quanto accaduto (e quanto raccontato) ormai più di 35 anni fa.

Potrebbe interessarti anche