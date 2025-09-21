Loretta Goggi, chi era il marito Gianni Brezza: la malattia, la depressione dopo la morte e la rinascita in Argentina Chi era Gianni Brezza, il grande amore di Loretta Goggi: il primo incontro a Fantastico, l’amore durato trent’anni e la scomparsa che ha devastato la cantante.

Per Loretta Goggi, artista simbolo della musica e della televisione italiana, Gianni Brezza è stato molto più di un compagno di vita: un punto fermo, un sostegno professionale e affettivo, l’uomo con cui ha condiviso oltre trent’anni di carriera e vita privata. La loro storia, tra luci della ribalta e momenti privati, è rimasta nel cuore del pubblico italiana e oggi – 21 settembre 2025 – la Goggi la ripercorrerà nel salotto di Domenica In insieme a Mara Venier.

Chi era Gianni Brezza, il marito di Loretta Goggi

Nato a Pola nel 1937, Gianni Brezza si trasferì a La Spezia con la famiglia dopo l’esodo istriano. Da giovanissimo entrò in Marina Militare, ma il regista Francesco De Robertis lo volle per il film Ragazzi della Marina (1958). A Roma si reinventò ballerino, e in poco tempo divenne una star nei grandi varietà della Rai tra gli anni Sessanta e Settanta, dividendo la scena con showgirl famosissime come Mina, Raffaella Carrà e Sandra Mondaini. Negli anni successivi decise di abbandonare il palcoscenico per lavorare dietro le quinte come coreografo e regista, un nuovo ruolo che lo portò a incrociare il destino di Loretta Goggi.

L’amore nato a ‘Fantastico’ su Rai 1

Il loro primo approccio non fu dei migliori. Brezza, reduce da una rottura sentimentale, pensava addirittura che Loretta gli portasse sfortuna: "Era convinto portassi jella perché, poco dopo avermi conosciuto, si era lasciato con la compagna. Lo feci chiamare per Fantastico, era in barca a vela. "Chi sarebbe la squinzia di turno?" disse. Le soubrette di solito non erano grandi ballerine. Quindi risponde: ‘Goggi? Non se ne parla’".

Nonostante le resistenze iniziali, la collaborazione artistica e televisiva partì e tra i due scoccò un sentimento profondo. Loretta ha ricordato anche il modo burbero con cui Brezza si relazionava con lei all’inizio: "Mi trattava malissimo. Durante un balletto in cui ero Marilyn, borbottava: ‘Perché questa mi piace tanto? Ha gli occhi piccoli, due gambe nemmeno tanto belle’. Pensai: ‘Questo è matto’".

Gianni Brezza e Loretta Goggi, il matrimonio dopo 29 anni insieme e perché non hanno avuto figli

Dagli anni Ottanta in poi, Brezza divenne non solo compagno di vita di Loretta Goggi, ma anche manager, regista e coreografo. Fu lui a esaltarne il talento da intrattenitrice, contribuendo a portarla ai vertici della televisione e della musica italiana. Nel 1981 Loretta arrivò seconda a Sanremo con il brano ‘Maledetta primavera’ (diventato un successo mondiale), poi è stata conduttrice su Canale 5 dello show ‘Hello Goggi’ e su Rai 1 di "Loretta Goggi in quiz". Nel 1986 tornò a Sanremo ma nei panni di conduttrice unica del Festival, che ebbe un enorme successo di pubblico. Dopo quasi tre decenni insieme, arrivò anche il matrimonio con Brezza, celebrato il 26 aprile 2008 dopo una proposta di nozze molto particolare: "C’era Roma-Juve in tv, io giallorossa, lui bianconero, gufava. Di colpo mi chiese: ‘Goggi, perché non ci sposiamo io e te?’. ‘Ma chi vuoi che ci si prenda, alla nostra età?’ risposi. E lui: ‘Dico tra noi. Voglio mettere la mia vita nelle tue mani’".

Loretta Goggi e Gianni Brezza non hanno avuto figli, ma il coreografo ne aveva avuti tre dal suo precedente matrimonio. È stata la stessa showgirl a raccontare in un’intervista i motivi della sua mancata maternità, confessando: "Ci abbiamo provato, ma eravamo chimicamente incompatibili. Non ho mai fatto niente per averne a tutti i costi. Mia mamma diceva: "Il Signore manda il freddo secondo i panni". Dio avrà pensato che non fossi portata".

Loretta Goggi, la morte del marito e il crollo: malattia e depressione

Gianni Brezza morì a Roma il 5 aprile 2011, all’età di 74 anni, dopo aver combattuto contro un tumore al colon. Per Loretta Goggi la sua perdita fu un dolore devastante. Nei mesi successivi la morte del marito, la cantante e attrice cadde in una profonda depressione durata alcuni anni: "Senza più mangiare né camminare", raccontò di essere rimasta a lungo chiusa in casa tra problemi alla tiroide e la sensazione che nulla avesse più senso.

A salvarla furono la sorella Daniela – che la convinse a seguirla in Argentina dalla figlia Costanza – e una brava endocrinologa, che le prescrisse i giusti esami e le cure necessarie. Solo allora Loretta riuscì a rialzarsi e a riprendere a vivere: "Daniela mi ha convinto a volare con lei in Argentina per andare a trovare sua figlia Costanza, che si era trasferita lì per motivi di lavoro. Da quel viaggio, ho ricominciato a vivere".

Gli amori giovanili e gli amici celebri: da Gianni Morandi a Califano

Nell’intervista al Corriere della Sera, Loretta ha ricordato anche i rapporti del passato, tra primi amori e collaborazioni: "Di Gianni Morandi ero innamoratissima, però avevo 16 anni, i calzettoni e la fascia nei capelli. Era molto difficile che mi notasse". Con Massimo Ranieri girò fotoromanzi, mentre con Bobby Solo nacque il sodalizio della celebre Zingara. E ancora: "Franco Califano? Da ragazzi, lui e Arbore venivano a cena da noi per la pasta e fagioli di mamma. Io e Califano non abbiamo avuto una relazione, lui stava già con Mita Medici"

