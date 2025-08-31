Lorenzo Spolverato, rumors sul debutto in Rai: dal Grande Fratello a una fiction amatissima. Dove lo vedremo Il modello sarebbe stato avvistato negli studi di una nota serie, di nuovo al via a settembre. Per lui forse un ruolo secondario, che potrebbe crescere con il tempo.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Dopo essersi fatto notare al Grande Fratello per la sua personalità e un percorso sentimentale movimentato – in molti ricorderanno il tira-e-molla con Shaila Gatta – Lorenzo Spolverato potrebbe essere pronto a una nuova svolta clamorosa. Stando infatti a indiscrezioni emerse via social, l’ex gieffino sarebbe stato avvistato negli studi di una popolarissima soap Rai, alimentando così voci su un suo possibile ingresso nella decima stagione della nota fiction. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e quello che siamo riusciti a scoprire in merito.

Lorenzo Spolverato, l’indiscrezione sul debutto in Rai

Lorenzo Spolverato ha monopolizzato l’attenzione dei fan del Grande Fratello, nell’ultima edizione, grazie all’idillio (poi terminato) con l’ex velina Shaila Gatta. Tra passione travolgente, atteggiamenti aggressivi e litigi in diretta, il modello milanese non è certo passato inosservato. E dopo la chiusura ufficiale con Shaila – che l’ha ‘piantato’ proprio nel corso della finalissima – Spolverato è uscito dalla Casa con l’intenzione di portare avanti una carriera in tv di tutto rispetto.

Ecco allora che non stupisce l’ultima indiscrezione circolata sul gieffino, diffusa sui social dall’esperta di gossip Deianira Marzano. Secondo la Marzano, che ha condiviso la segnalazione di un follower, Spolverato sarebbe stato avvistato negli studi di una famosa fiction Rai. "Ieri mattina Lorenzo era negli studi de Il Paradiso delle Signore", si legge sul profilo dell’esperta. "Tempo fa studiava un copione, dicono che sarà uno dei protagonisti".

L’ipotesi di un ruolo per Spolverato ne Il Paradiso delle Signore

La segnalazione per ora non ha ricevuto altre conferme. Ma tanto è bastato per mettere in moto il chiacchiericcio dei fan di Spolverato. Che ora sperano in un ruolo di peso per il loro beniamino. La cosa più probabile, visto che il Paradiso tornerà in onda lunedì 8 settembre (e il nome di Spolverato non è stato annunciato) è un ruolo marginale per il modello. Un personaggio secondario, insomma, che potrebbe comparire all’improvviso per ritagliarsi poi, eventualmente, maggiore spazio nel proseguo della storia.

In ogni caso, per Lorenzo Spolverato si tratterebbe di una nuova chance sotto i riflettori, che potrebbe segnare un’evoluzione importante dopo il battesimo televisivo (e mediatico) targato Grande Fratello.

Il rapporto di Lorenzo con Shaila Gatta

Dopo la rottura avvenuta in diretta durante la finale del Grande Fratello, i rapporti tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembrano essere rimasti piuttosto freddi. Secondo le ultime indiscrezioni, i due avrebbero interrotto ogni contatto fuori dalla Casa, scegliendo di voltare pagina senza mantenere rapporti di amicizia o collaborazione professionale. Sui social, nessuno dei due ha lanciato segnali di riavvicinamento. Anzi, sia Lorenzo che Shaila si stanno concentrando su nuovi progetti personali e lavorativi. Sebbene alcuni fan continuino a sperare in un possibile ritorno di fiamma, al momento questa sembra un’ipotesi remota: l’ultima stagione del reality ha lasciato ferite profonde. Ed entrambi sembrano intenzionati a guardare oltre, ognuno per la propria strada.

