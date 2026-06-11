Lorenzo Salvetti svolta dopo Amici 25, la scelta sulle orme di Tiziano Ferro ed Elodie: cosa succede Il cantante vincitore del talent di Maria De Filippi ha scelto un nuovo manager (espertissimo) per la scalata alle classifiche. Ora si apre una nuova fase della sua carriera.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Lorenzo Salvetti ha deciso di cambiare marcia da subito, senza aspettare che l’onda lunga di Amici 25 si esaurisse. A meno di un mese dalla vittoria nel talent di Maria De Filippi, e dall’uscita dell’EP d’esordio "Stupida vita", il cantautore veronese ha scelto di affidare la sua carriera a uno dei manager più pesanti del pop italiano: Fabrizio Giannini, storico artefice del percorso di Tiziano Ferro, ma anche di Elodie, Giorgia, Ramazzotti e molti altri. Ecco tutti i dettagli.

Lorenzo Salvetti, la scelta di Giannini dopo due talent (e tante paure)

Classe 2007, originario di Verona,Lorenzo è reduce da due anni di corsa ad ostacoli. Quarto a X Factor 2024 nella squadra di Achille Lauro, poi trionfatore assoluto di Amici 25, dove ha vinto al fotofinish contro il ballerino Alessio e ha confermato le grandi aspettative che lo accompagnavano fin dal suo ingresso. Durante il programma di Maria De Filippi ha messo in fila inediti come "Stupida vita", "Prima di te e dopo" e "Dimmelo tu", tutti confluiti nel primo EP uscito il 22 maggio, che raccoglie anche brani come "Via Santini", "Rollercoaster" e "Romeo e Giulietta".

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Proprio nella fase finale di Amici, però, Salvetti non aveva nascosto i timori per il dopo: l’esperienza post‑X Factor lo aveva lasciato ‘scottato’, con l’impressione di essersi un po’ perso una volta spenti i riflettori. È dentro questo contesto che va letta la decisione di legarsi a Giannini, per lui un ‘porto sicuro’ che conosce come pochi le dinamiche complesse tra tv, talent e discografia.

L’annuncio è arrivato via Instagram dal profilo del manager, con una foto che li ritrae vicini e una didascalia programmatica: "Amo il mio lavoro, amo il talento, la passione, la professionalità, l’educazione e la gratitudine. Partiamo". Come ha ricostruito All Music Italia, il loro rapporto sarebbe nato prima ancora dell’ingresso di Lorenzo nella scuola di Amici, dettaglio che si può evincere dal ringraziamento esplicito a Giannini nei video di "Lasciarsi è una cosa da grandi", singolo pubblicato nel 2025 tra X Factor e Amici.

Sulle orme di Tiziano ed Elodie: cosa cambia ora per Salvetti

Guardare il curriculum di Fabrizio Giannini aiuta a capire perché questa mossa sia così significativa per Salvetti. Parliamo del manager che ha affiancato Tiziano Ferro per oltre vent’anni, fino alla separazione del 2024 annunciata con un post congiunto, e che ha lavorato – tra prime firme e fasi cruciali di carriera – con Luciano Ligabue, Laura Pausini, Giorgia, Eros Ramazzotti, Nina Zilli. È stato inoltre il manager di Michele Bravi tra 2013 e 2015, e ha seguito Elodie nel biennio 2017‑2019, gli anni della sua trasformazione da ‘ragazza dei talent’ ad artista sempre più autonoma e riconoscibile.

Per Lorenzo Salvetti, che arriva al grande pubblico soprattutto attraverso ballad romantiche (da "Mille concerti" ai brani più intimi del repertorio), la posta in gioco è doppia. Da una parte c’è da capitalizzare l’enorme esposizione televisiva, evitando il rischio del logoramento ‘da cantante dei talent’ che è dietro l’angolo. Dall’altra, bisogna costruire un percorso discografico coerente, capace di tenere insieme la vena malinconica e quella più pop del giovane artista.

Un vantaggio, nella collaborazione tra Lorenzo e il nuovo manager, potrebbe essere anche il fatto che Giannini ha già avuto a che fare con volto uscito da Amici di recente. Parliamo di Valentina Turchetto, in arte Mew, protagonista dell’edizione 23 e costretta a lasciare il programma per tutelare la propria salute mentale. Allora Giannini l’aveva presentata con parole molto simili a quelle usate oggi per Lorenzo: talento, poliedricità, carisma, imprevedibilità. La collaborazione si era poi chiusa prima dell’uscita dell’EP "Quando nessuno ci vede", pubblicato lo scorso 10 ottobre.

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