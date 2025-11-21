Lorenzo Salvetti, chi è il nuovo concorrente di Amici ed ex finalista di X-Factor: un caso unico nella storia dei talent Nella puntata di domenica vedremo entrare nella scuola un nuovo giovane cantante già noto al pubblico per le sue apparizioni televisive precedenti.

Come rivelato dalle ultime indiscrezioni di Super Guida Tv, nella puntata di Amici di Maria De Filippi di domenica 23 novembre 2025 entrerà nella scuola un nuovo giovane cantante. Parliamo di Lorenzo Salvetti, un volto in realtà già noto al pubblico televisivo per la sua partecipazione a X Factor nel 2024, quando riuscì addirittura ad arrivare fino alla finale. Un caso unico nella storia del talent di Amici: scopriamo di più.

Lorenzo Salvetti, chi è il nuovo cantante di Amici

Lorenzo Salvetti è nato nel 2008 in provincia di Verona e ha iniziato ad interessarsi alla musica fin da piccolo grazie alla passione trasmessa dalla sua famiglia di musicisti. Nel 2024 ha partecipato a X Factor colpendo i giudici con una straordinaria esibizione sulla cover di Poetica di Cesare Cremonini, durante la quale si è anche esibito al pianoforte. Superando le audizioni, Lorenzo è entrato nella squadra capitanata da Achille Lauro ed è riuscito ad arrivare prima ai live dello show e poi alla puntata finale sul palco in piazza del Plebiscito a Napoli, con I Patagarri, Les Votives e Mimì. Non essendo riuscito a riscuotere particolare successo dopo questa esperienza, Lorenzo ha quindi deciso di tentare anche la strada di Amici di Maria De Filippi, entrando ufficialmente nella scuola come allievo di canto a novembre 2025.

Dalla finale di X Factor ad Amici (dopo solo un anno): primo caso nella storia

Questa non è certo la prima volta che, dopo aver tentato di farsi strada in altri reality, giovani cantanti approdano ad Amici di Maria De Filippi riuscendo finalmente ad emergere. Ricordiamo ad esempio il percorso di Gaia Gozzi, la quale ha partecipato a X Factor nel 2016 classificandosi seconda per poi vincere Amici circa quattro anni dopo. Così come è doveroso ricordare i percorsi di altri cantanti come Elodie che tentò di entrare a X Factor nel 2008, senza arrivare ai live, per poi classificarsi seconda ad Amici nel 2015; così come Einar, Ascanio, Holy Francisco, Aka7even e Sissi, arrivati tutti ad Amici dopo aver già fatto esperienze e tentativi in altri talent.

La stessa cosa accadrà dunque per Lorenzo Salvetti, che a differenza dei cantanti appena citati passerà da un talent a all’altro a distanza di solo un anno, una cosa mai accaduta prima nella storia di Amici. Non rimane allora che continuare a seguire il programma per scoprire quale sarà il percorso del cantante nella scuola e se riuscirà finalmente ad emergere con la sua musica.

