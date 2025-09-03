Trova nel Magazine
Lorenzo Musetti, vita privata: il figlio inatteso, la compagna Veronica, l’amicizia con Sinner e le bordate dalla Spagna

Il numero 6 della classifica Atp è pronto a scontrarsi con il numero uno al mondo, in un match tutto italiano, mentre i media iberici cercano di affossarlo.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Lorenzo Musetti, vita privata
iPa

Partita storica quella di stanotte sul campo newyorkese dell’Arthur Ashe di Flushing Meadows. Per la prima volta l’Italia vedrà due suoi giocatori ai quarti di finale in tutti gli Slam. Stiamo ovviamente parlando di Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, i due azzurri ancora in corsa allo US Open e in sfida in quello che è a tutti gli effetti il primo derby tricolore di sempre ai quarti in un major. Un match, questo, non solo importante per tutta l’Italia del tennis e, ovviamente per la carriera di Musetti, ma che vedrà il numero 6 della classifica Atp scontrarsi con il campione, con cui pare condivida anche un’amicizia.

"Jannik è un amico. Non c’è dualismo tra noi, anche se è stato creato. Siamo due ragazzi che hanno fatto cose straordinarie: Jannik ora è più avanti, ma lavoro per raggiungerlo. E poi tra poco giocheremo insieme in Davis: spero di condividere il resto della carriera con lui", raccontava proprio Musetti in un’intervista a Il Giornale. Accanto al tennista, ormai dal 2021, c’è la compagna Veronica Confalonieri, con cui ha già un figlio ed è in attesa del secondo. Scopriamo di più.

Lorenzo Musetti, l’amore con Veronica Confalonieri e il secondo figlio in arrivo

Veronica Confalonieri e Lorenzo Musetti fanno coppia fissa ormai dal 2021. I due si sono conosciuti proprio grazie al tennis: la sorella dei lei, Valentine, è un’allenatrice, e spesso Veronica frequenta l’ambiente. La sua professione, però, è in tutt’altro campo: lavora come grafica televisiva presso gli studi di Sky, ma spesso segue il tennista nei suoi vari spostamenti. Insieme a lei, accanto al papà, anche il primogenito della coppia, nato nel 2024 senza preavviso, ma accolto con immenso amore dalla coppia. A breve, inoltre, i due saranno genitori per la seconda volta, e avevano annunciato la seconda gravidanza a maggio scorso.

La stampa spagnola contro Musetti: accuse ingiuste per screditarlo

Prima Sinner, ora Musetti. Se lo scorso anno la stampa spagnola aveva preso di mira Jannik, questa volta tocca a Lorenzo essere screditato ingiustamente dai media iberici. Lunedì scorso l’azzurro ha battuto Jaume Munar, ma la sua vittoria è stata mal digerita in Spagna. "Non ha fatto nulla di straordinario", il commento della stampa sul quotidiano AS, che ha anche fortemente sottolineato come il "Forte raffreddore" del tennista gli abbia impedito di competere ad armi pari con l’italiano. Poi, come se non bastasse, ecco l’accusa di atteggiamento poco elegante: "E Musetti non è migliorato, non ha nemmeno menzionato il suo avversario nell’intervista post-partita, elogiando invece il suo tennis".

