Lorenzo Musetti papà bis, è nato il secondo figlio con Veronica Confalonieri: il dolcissimo annuncio Lorenzo Musetti e Veronica Confalonieri accolgono il loro secondo figlio: dopo Ludovico è nato Leandro. Gli auguri dei vip, da Jasmine Paoli a Volandri

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

IPA

CONDIVIDI

Una nuova gioia riempie la famiglia di Lorenzo Musetti. Il tennista azzurro, attualmente stabilmente tra i primi dieci del ranking mondiale, ha annunciato sui social la nascita del suo secondogenito, Leandro, venuto al mondo il 29 novembre 2025.

Lorenzo Musetti, nato il secondo figlio: l’annuncio condiviso con Veronica Confalonieri

Nel post pubblicato su Instagram e condiviso con la compagna Veronica Confalonieri, Musetti ha accompagnato una tenera immagine del neonato con un messaggio semplice ma eloquente: "L’amore si moltiplica", accompagnato da un cuoricino azzurro. La fotografia, che mostra alcuni dettagli del volto del bambino e la sua minuscola mano, è stata accolta con una pioggia di congratulazioni da parte di colleghi, amici e tifosi. Da Jasmine Paolini a Holger Rune, da Filippo Volandri a Sara Errani: sono molti gli i tennisti che hanno voluto celebrare pubblicamente il lieto evento dedicando un messaggio a Lorenzo. Al momento mancano ancora gli auguri di Jannik Sinner, il numero 1 italiano, legato a Musetti da una sana rivalità sportiva e da una solida amicizia. Ma è un ritardo che può essere spiegato col fatto che al momento Jannik è lontano da tutto e tutti perché in vacanza alle Maldive dopo una stagione intensissima.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

A fare da colonna sonora alla storia pubblicata su Instagram, una scelta particolare: "One More Light" dei Linkin Park, un brano carico di significato che ha aggiunto un tocco emotivo all’annuncio.

Leandro si unisce così al primogenito Ludovico, nato il 15 marzo 2024 e già protagonista dei primi viaggi da "baby globetrotter", al seguito dei genitori durante vari tornei internazionali. La nuova nascita era attesa da settimane, tanto che Musetti aveva scelto di rinunciare alla fase di Coppa Davis (poi vinta dagli azzurri di Volandri) per rimanere accanto alla compagna dopo aver concluso la stagione con la partecipazione alle ATP Finals di Torino. Il 2025 si chiude dunque con un momento speciale per il campione italiano, che oltre ai risultati sportivi può celebrare l’arrivo di un nuovo membro nella sua famiglia. E, come suggerisce il messaggio condiviso dalla coppia, questa felicità sembra destinata a crescere ancora.

Chi è Veronica Confalonieri

Veronica Confalonieri è una giovane graphic designer originaria di Sanremo. Dopo aver studiato graphic design allo Istituto Europeo di Design (IED), dal 2019 lavora come creativa per Sky Sport Italia, occupandosi di comunicazione visiva e contenuti media. La sua storia con Lorenzo Musetti è iniziata tra il 2021 e il 2022: i due si conoscevano già da tempo, ma la relazione si è consolidata lentamente, passando da un’amicizia a qualcosa di più profondo. Nel dicembre 2022 hanno deciso di rendere pubblico il loro legame, attraverso un post social che li ritraeva insieme durante una vacanza. Da lì la nascita dei due figli. Prima Ludovico, arrivato nel marzo 2024, e ora Leandro Musetti, che ha permesso al Veronica e Lorenzo di chiudere il 2025 con una nuova gioia grandissima.

Potrebbe interessarti anche