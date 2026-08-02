Jovanotti festeggia 60 anni di successi: prima il singolo e poi il film al cinema. Ecco l'eterna jovinezza di Lorenzo Un progetto lungo sette anni, durante i quali Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi, hanno seguito il cantante per offrire un racconto inedito

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Periodo denso per Lorenzo Cherubini, in arte Jovanotti: a pochi giorni dal debutto del nuovo singolo, L’Arca di Loré, arriva il trailer di Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il film racconto diretto da Dario Zonta e Carlo Zoratti, in uscita nelle sale italiane dal 26 novembre al 2 dicembre distribuito da Plaion Pictures. Una vera e propria anticipazione, intensa e sorprendente, del racconto dedicato a Jovanotti, uno degli artisti che di più, nel panorama italiano, hanno saputo attraversare le generazioni continuando a innovare, cambiare pelle. Il tutto restando popolare senza diventare prevedibile, e unendo musica, viaggio, festa, visione, energia e immaginazione.

Il trailer di Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti, il film racconto sul cantante

Attraverso le immagini del trailer, il racconto attraversa ciò che conosciamo e arriva in un luogo più intimo, segreto, sorprendente. Dove l’artista che tutti conosciamo diventa la persona che pochissimi hanno davvero incontrato. Jovanotti porta il pubblico al cinema grazie alla sua musica, alla sua energia, alla sua storia. Ma è Lorenzo che, in un certo senso, accompagna a casa. C’è la sua luce, naturalmente: l’energia, la meraviglia, il movimento, quella vocazione ostinata a cercare il sole anche quando il cielo cambia.

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Poi, già nel trailer, quella luce si scompone e mostra altri colori: la fragilità, la paura, il dolore, il limite non appartengono soltanto a Lorenzo. Nel momento in cui li racconta, parlano di tutti noi. Perché si può essere pieni di luce senza essere invulnerabili. Perché la gioia non è assenza di dolore, ma un modo di passarci dentro.

Un progetto lungo sette anni: quando esce al cinema Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti

Il film nasce dall’incontro con Dario Zonta e Carlo Zoratti, autori e registi della pellicola. Sette anni di vicinanza, ascolto e fiducia hanno regalato al racconto una prospettiva inedita, una prospettiva inedita, arricchita da un’approfondita ricerca negli archivi personali e familiari dell’artista compresi preziosi filmati amatoriali realizzati dal padre. Un materiale straordinario che, insieme alle riprese originali, dà vita a un racconto autentico, evocativo e profondamente cinematografico. Con questo film, per la prima volta, il pubblico è invitato non soltanto a celebrare l’incredibile avventura di Jovanotti, ma ad avvicinarsi a Lorenzo: alla sua umanità, ai suoi dubbi, alla sua inesauribile capacità di trasformare ogni esperienza in energia creativa.

Lorenzo – L’incredibile avventura di Jovanotti esce al cinema nelle sale italiane il 26 novembre e vi rimarrà fino al 2 dicembre. Un evento speciale di sette giorni distribuito da Plaion Pictures, in occasione del 60° compleanno dell’artista. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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