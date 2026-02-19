Lorenzo Cantarini, in ESCLUSIVA il video di 'Mi Amor': il primo singolo da solista che profuma di successo
In esclusiva per Libero Magazine il videoclip del singolo del cantante e chitarrista ex Dear Jack: "Volevo trasformare un'emozione in uno spazio".
La carriera da solista di Lorenzo Cantarini prende sempre più forma. Dopo la strada percorsa con i Dear Jack, il cantante e chitarrista umbro ha deciso di camminare da solo e lo sta facendo percorrendo emozioni e sentimenti, anche i più intimi e riflessivi. Il suo primo lavoro è uscito a fine gennaio 2026, con la pubblicazione di Mi Amor, album in cui è contenuto il singolo omonimo e di cui oggi Libero Magazine vi offre in esclusiva il videoclip musicale, che da domani, venerdì 20 febbraio, sarà disponibile ovunque. Un’opera audiovisiva che intreccia musica e immagine in un percorso intimo e immersivo, lontano da una narrazione tradizionale e vicino a una dimensione emotiva e sensoriale.
Lorenzo Cantarini, il video in esclusiva di Mi Amor: "L’emozione diventa spazio"
"Mi Amor nasce dal desiderio di trasformare un’emozione in uno spazio. Non volevo raccontare una storia, ma creare un luogo emotivo in cui musica e immagini potessero attraversarsi liberamente, lasciando emergere ciò che spesso resta sommerso". Parla così Lorenzo Cantarini del videoclip della sua Mi Amor, canzone che apre la sua strada da solista e in cui racconta il suo modo di sentire l’amore, compreso quello che prova per il mare, elemento per lui imprescindibile.
Mi Amor è infatti un attraversamento interiore fatto di immersioni e riemersioni, in cui l’acqua diventa spazio simbolico, corpo e memoria. Il video accompagna lo spettatore in un flusso visivo sospeso tra sogno e realtà, trasformando l’abbandono in un gesto necessario per accedere a ciò che resta
inesplorato. Dal punto di vista visivo, adotta un linguaggio sensuale e transitorio, costruito su passaggi, sospensioni e ritorni. Ogni elemento scenico, dagli oggetti ai colori, dai gesti ai silenzi, contribuisce a definire un’atmosfera avvolgente e malinconica, in costante dialogo con il ritmo emotivo del brano.
A firmare la regia è Davide Mauroni, al suo esordio dopo una lunga esperienza come art director nell’advertising londinese: "Ho immaginato Mi Amor come uno spazio più che un racconto lineare. Partendo dalle sonorità avvolgenti e atmosferiche del brano, i visual si susseguono come affreschi in movimento in cui Lorenzo si immerge in uno spazio di introspezione sempre più intimo e sospeso. È un percorso visivo che lascia spazio allo spettatore, senza imporre una lettura univoca". Il set, invece, è stato allestito a Villa Lais, a Sipicciano (VT), splendida dimora settecentesca immersa nel verde, scelta per il dialogo tra architettura storica e design contemporaneo, elementi che contribuiscono in modo decisivo alla costruzione dell’universo visivo dell’opera.
