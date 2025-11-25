Lorenzo Buffon, chi era l’ex moglie Edy Campagnoli: la prima coppia calciatore-velina e il successo con Mike Bongiorno Prima valletta nella storia della televisione italiana, ha spostato il calciatore italiano nel 1958. Poi la nascita della figlia Patricia e il graduale ritiro dalle scene.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Copertina GENTE

CONDIVIDI

È venuto a mancare a pochi giorni dal suo 96esimo compleanno, Lorenzo Buffon, uno dei più grandi portieri del Milan e della Nazionale italiana. Oltre agli scudetti – ben cinque quelli vinti in carriera – e alle parate leggendarie, la sua vita privata ha avuto un impatto profondo sulla cultura pop italiana, grazie al celebre matrimonio con Edy Campagnoli, valletta simbolo degli esordi televisivi di Mike Bongiorno. Ecco chi era l’ex moglie del portiere e tutti i dettagli sulla sua carriera.

Lorenzo Buffon, chi era l’ex moglie Edy Campagnoli

Edy Campagnoli (vero nome Edda Campagnoli) nasce a Milano nel 1934 e diventa una vera icona della tv agli albori del piccolo schermo. La sua fama è strettamente legata al quiz show "Lascia o raddoppia?", condotto da Mike Bongiorno a partire dagli anni Cinquanta. La sua figura elegante, il sorriso discreto e il fascino senza tempo conquistano fin da subito l’affetto del pubblico italiano che si ferma ogni giovedì sera davanti al teleschermo. Edy incarna il prototipo della valletta per eccellenza, capace di affiancare il conduttore senza sovrastarlo, ed è per questo che viene soprannominata (con ironia e delicatezza) "valletta muta".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Prima della tv, Edy fa l’indossatrice e si esibisce su palcoscenici importanti, tra cui quello del Teatro alla Scala. Poi, dopo il successo televisivo, approda al cinema e ai fotoromanzi: negli anni Sessanta è protagonista delle pagine del Bolero Film, al fianco di attori noti come Umberto Orsini e Gastone Moschin.

Le nozze di Campagnoli con Buffon e il ritiro dalle scene

Il 26 giugno 1958, Edy Campagnoli e Lorenzo Buffon diventano la prima vera coppia calciatore-showgirl della storia italiana. Le nozze nella chiesa di San Gottardo in Corte a Milano sono un evento mediatico senza precedenti: una folla di curiosi si accalca davanti alla chiesa, e serve l’intervento delle forze dell’ordine per consentire agli sposi l’accesso.

Dalla loro unione, nel 1961, nasce Patricia Buffon, ma il rapporto si conclude prematuramente con il divorzio del 1968. Edy si risposerà poi con Alberto Manicardi, che rimarrà al suo fianco fino alla morte. Quanto alla carriera, dopo la nascita della figlia Campagnoli decide di abbandonare gradualmente la scena pubblica, facendo rari cammei nei Caroselli e in tv, fino ad apparire nel 1979 nella prima puntata della riedizione di "Lascia o raddoppia?" con Mike Bongiorno e la figlia Patricia. Edy Campagnoli muore a 60 anni, nel 1995, a causa di un ictus, mentre l’ex marito Lorenzo Buffon se ne va trent’anni dopo. Entrambi lasciano un segno indelebile nella cultura popolare dell’Italia del secondo dopoguerra.

Guida TV

Quiz Show La7 Cinema 12:20

Potrebbe interessarti anche