Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei (finalmente) sposi: tre abiti da favola e una dolce sorpresa a mezzanotte L'ex compagno di Manila Nazzaro ha sposato Afarin Mirzaei in Toscana. Tre cambi d'abito per la sposa e una romantica sorpresa per il compleanno dello sposo.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Dopo tre anni d’amore, Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei hanno pronunciato il loro atteso "sì". L’ex calciatore, noto anche per la lunga relazione con Manila Nazzaro – finita sotto i riflettori durante la partecipazione dell’ex Miss Italia al Grande Fratello Vip – ha sposato la modella di origini iraniane con una romantica cerimonia civile in Toscana. Tra scenografie da sogno, emozioni, eleganti cambi d’abito e un finale a sorpresa, le nozze hanno regalato momenti indimenticabili agli sposi e ai loro invitati. A rendere la giornata ancora più intensa, però, anche un’assenza importante: quella della famiglia della sposa, impossibilitata a raggiungere l’Italia.

Il matrimonio di Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei nella suggestiva Abbazia di San Galgano

Per il grande giorno, Lorenzo Amoruso e Afarin Mirzaei hanno scelto la spettacolare Abbazia di San Galgano, in provincia di Siena, dove il 27 giugno si è celebrato il rito civile circondati dall’affetto di amici e parenti. Una location dal fascino senza tempo che ha fatto da cornice a una cerimonia romantica, arrivata dopo tre anni di relazione e circa un anno e mezzo di convivenza. Per Amoruso si tratta di un nuovo capitolo di vita. L’ex difensore della Fiorentina, che negli ultimi anni era tornato al centro dell’attenzione mediatica anche per la storia d’amore con Manila Nazzaro, ha raccontato più volte di aver trovato in Afarin la donna con cui costruire il futuro. La proposta di matrimonio, organizzata nel massimo riserbo nell’aprile 2025, era stata una vera sorpresa anche per gli amici più stretti.

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Amoruso aveva raccontato di aver capito di voler sposare Afarin quando ha trovato una compagna con cui condividere ogni momento della vita. A rendere il giorno meno sereno è stata l’assenza della famiglia della sposa, rimasta in Iran perché impossibilitata a ottenere i permessi per raggiungere l’Italia. Nonostante il dispiacere, sono stati proprio i familiari di Afarin a incoraggiare la coppia a celebrare comunque le nozze.

Gli abiti da sogno di Afarin e la sorpresa di compleanno per lo sposo

A conquistare gli invitati sono stati anche gli abiti della sposa. Afarin Mirzaei è arrivata all’altare con un romantico modello in pizzo e trasparenze, arricchito da scollo a cuore, spacco laterale e lungo strascico. Per il ricevimento ha poi sfoggiato un secondo elegante abito a sirena, decorato con perle e cristalli e caratterizzato da scenografiche maniche a palloncino.

Ma la serata non era ancora finita. Quando la festa si è trasformata in una serata danzante, Afarin ha sfoggiato un terzo outfit, un minidress dal gusto rétro decorato con frange ispirate agli iconici abiti degli Anni Venti, perfetto per scatenarsi in pista. A rendere tutto ancora più speciale è stato il romantico colpo di scena organizzato dalla neosposa allo scoccare della mezzanotte. Proprio durante la festa, infatti, Lorenzo Amoruso ha compiuto 55 anni e Afarin ha voluto sorprenderlo con una torta di compleanno dedicata esclusivamente a lui. Un gesto accompagnato da una dolcissima dedica condivisa sui social: "Buon compleanno splendido sposo. Che bello che la notte più bella della nostra vita coincida con il tuo compleanno". Un finale perfetto per una giornata destinata a rimanere indimenticabile.

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