Lorenza Licenziati, chi era la giornalista morta a 57 anni: l'addio dei figli, la malattia e il successo a Napoli Lorenza Licenziati è morta a 57 anni dopo una lunga malattia: il commosso addio dei figli e il ricordo di una vita dedicata alla televisione locale.

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La giornalista e conduttrice televisiva Lorenza Licenziati è morta a 57 anni dopo una lunga malattia. Volto noto delle emittenti locali campane, era particolarmente conosciuta per il programma "In Città", punto di riferimento per eventi e attualità del territorio. La notizia della scomparsa ha rapidamente fatto il giro dei social, accompagnata dal messaggio di cordoglio dei figli, che hanno ricordato la forza e il sorriso della madre fino agli ultimi giorni.

Chi era Lorenza Licenziati, la carriera in TV

La carriera di Lorenza Licenziati si è sviluppata principalmente nel panorama televisivo partenopeo, dove è riuscita a costruire nel tempo un rapporto diretto con il pubblico. Dopo la laurea in Scienze Motorie, aveva intrapreso la carriera giornalistica presso l’emittente Canale 21, per poi diventare giornalista pubblicista. Successivamente si era dedicata al suo format web "In Città", che che ha consolidato la sua presenza come conduttrice e autrice, seguendo da vicino la vita culturale e sociale della città.

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Il format "In Città" rappresenta uno dei progetti più significativi del suo percorso: uno spazio dedicato a eventi, storie e protagonisti del territorio, raccontati con uno stile chiaro e accessibile. La sua cifra professionale è sempre stata legata alla continuità e alla conoscenza diretta della realtà locale.

Le cause della morte e l’ultimo messaggio sui social dei figli

Negli ultimi anni, Lorenza Licenziati era stata colpita da una grave malattia che aveva reso pubblica, condividendo alcuni momenti del percorso di cura sui social. Nonostante le difficoltà, aveva continuato a lavorare e a mantenere il contatto con il suo pubblico.

Particolarmente significativo è stato uno degli ultimi messaggi pubblicati, in cui faceva riferimento a un momento molto difficile della sua vita. Parole che, alla luce della sua scomparsa, assumono oggi un valore ancora più forte.

La sua morte lascia un vuoto nel panorama televisivo campano e tra i telespettatori che l’hanno seguita per anni, riconoscendone professionalità e presenza costante. Tantissimi i messaggi di dolore pubblicati sul web da amici e fan. C’è chi ha scritto: "Eri bella fuori e dentro una Signora nell’anima…solo belle parole x te riposa in pace", oppure: "Che Triste Notizia Lorenza Licenziati una Persona Professionale al Top Rispettosa verso gli altri e Bravissima nel suo Lavoro", e ancora: "Che dolore…… che la terra le sia lieve", "Ci lascia una persona straordinaria", "Una persona meravigliosa, una donna con immensa professionalità e passione per il suo lavoro".

Il ricordo più toccante è arrivato direttamente dalla famiglia: i tre figli, Raffaele, Maria Clara e Alessandro, hanno scelto i social della madre per condividere il loro saluto, pubblicando anche una foto recente che li ritrae uniti durante l’ultimo compleanno di Maria Clara. "Lorenza se ne è andata, stretta a noi come in questa foto", si legge nel post condiviso dai ragazzi.

"Nostra mamma ha combattuto con tutte le sue forze e con il sorriso sulle labbra come l’avete sempre vista. So che molti di voi le stanno scrivendo, vi ringraziamo per la vicinanza che le avete mostrato e quando sapremo vi faremo sapere come e quando darle un ultimo saluto. Con immenso dolore, i suoi amori immensi: Raffaele, Maria Clara ed Alessandro"

I funerali di Lorenza Licenziati si terranno a Napoli, alla Chiesa di San Benedetto (via Arco Mirelli 27), lunedì 6 aprile alle ore 11:30.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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