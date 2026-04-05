Lorena Bianchetti: che studi ha fatto e l'intervista con cui è entrata nella storia
Dagli esordi al fianco di Corrado e su Rai International fino al racconto della canonizzazione di Padre Pio e l’intervista a papa Francesco: tutta la sua storia
Lorena Bianchetti è uno dei volti più prolifici della storia recente della tv italiana. Dagli esordi al fianco di Corrado a La Corrida alla svolta ‘estera’ con Renzo Arbore fino al racconto della canonizzazione di Padre Pio e l’intervista a papa Francesco, la giornalista romana non si è quasi mai fermata. Scopriamo tutta la sua storia, dalla carriera alla vita privata.
Lorena Bianchetti, gli studi e la carriera: da Corrado a Renzo Arbore e Giletti
Nata a Roma il 9 febbraio del 1974, Lorena Bianchetti si laurea nel 2001 in Lingue e Letterature Straniere alla Sapienza, discutendo una tesi sulla letteratura francese, e in particolare sul rapporto tra il cinema e l’opera di Stendhal. Dopo gli esordi in Rai nel 1997 ricopre il ruolo di valletta al fianco di Corrado ne La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio su Canale 5, ma è l’anno successivo che arriva la svolta grazie a Renzo Arbore, che la sceglie per condurre la trasmissione Speciale Rai International (1997-1998), in onda su Rai International e destinata agli italiani all’estero. Condurrà anche Ciao Elvis con Vincenzo Mollica e, in generale, la sua carriera sarà contraddistinta dall’eterogeneità in quanto segnata da tante esperienze diverse. Sarà anche al fianco di Massimo Giletti alla conduzione di Domenica In, di Milo Infante e Caterina Balivo con L’Italia sul 2, presenterà lo Zecchino d’Oro e tanti altri programmi.
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L’intervista a papa Francesco (e non solo)
È nel racconto della spiritualità, tuttavia, che Lorena trova la sua consacrazione. Dal 1999 diventa il volto di A Sua Immagine. Il suo nome è indissolubilmente legato a grandi eventi ecclesiali, dal racconto della canonizzazione di Padre Pio ai momenti chiave del Giubileo del 2000. Storica sarà l’ospitata (con intervista) del 2023 di papa Francesco che, per la prima volta in uno studio televisivo, prenderà parte alla trasmissione segnando un traguardo incredibile nella carriera di Lorena. Il suo impegno nel trattare temi legati alla pace le è valso il premio ‘Donna Roma’ in Campidoglio.
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