Lorena Bianchetti, gaffe clamorosa in diretta su Rai 1: confonde Gesù con San Francesco La conduttrice di 'A sua immagine' è incappata in un errore grossolano durante la puntata mattutina di domenica scorsa. E il web si è subito scatenato. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

RaiPlay

CONDIVIDI

Anche i conduttori più esperti possono inciampare in un momento di distrazione. È successo a Lorena Bianchetti, durante l’ultima puntata di A Sua Immagine, il programma religioso della domenica mattina su Rai 1. La presentatrice è infatti incappata in un lapsus clamoroso, quando ha confuso il nome di San Francesco con quello di Gesù mentre annunciava le prossime dirette speciali da Assisi. Uno scivolone inatteso che ha subito scatenato la reazione divertita del web. Vediamo qui sotto tutti i dettagli della storia.

Lorena Bianchetti, il lapsus clamoroso durante A sua immagine

L’episodio ‘incriminato’ è avvenuto domenica mattina, poco prima di dare la linea all’Angelus da Piazza San Pietro. Lorena Bianchetti stava comunicando al pubblico gli appuntamenti previsti per la settimana successiva, dedicati a un evento di grande importanza: la traslazione e l’ostensione del corpo di San Francesco d’Assisi. Tuttavia, nel corso dell’annuncio la conduttrice ha pronunciato il nome sbagliato, parlando dell’esposizione del corpo di Gesù anziché di quello del Santo di Assisi. Un lapsus clamoroso che non è sfuggito ai telespettatori più attenti e che è stato immediatamente ripreso dal web.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Intanto", ha detto la Bianchetti, "voglio anche annunciarvi che la prossima settimana, sia sabato che domenica, A Sua Immagine si trasferirà ad Assisi per degli speciali in occasione dello smuramento e dell’ostensione del corpo di Gesù. Un momento di grande forza che noi seguiremo con le nostre dirette, sia sabato a partire dalle ore 16, che domenica a partire dalle ore 10:15".

Il paragone ‘crudele’ con Petrecca

I primi ad accorgersi dello scivolone sono stati quelli di Dagospia, che non hanno resistito alla tentazione di commentare l’accaduto con una punta di ironia, accostando il lapsus di Lorena Bianchetti a quello di Paolo Petrecca. Come noto, il direttore di Rai Sport aveva infatti collezionato una serie di errori grossolani durante la telecronaca della cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026. Ma l’accostamento è parso quantomeno esagerato, data la relativa importanza del programma di Bianchetti rispetto alla cerimonia olimpica.

Tra l’altro, a fine trasmissione la conduttrice è tornata sull’argomento, per ribadire l’appuntamento con le dirette speciali da Assisi la prossima settimana. E questa volta lo ha fatto senza errori, riscattandosi in qualche modo davanti al pubblico di affezionati e fedeli. Nonostante il piccolo lapsus, insomma, A Sua Immagine si conferma uno dei programmi di riferimento per i temi religiosi in televisione, con una conduzione ormai consolidata da anni di esperienza. E come si dice, errare è umano. Anche nel caso di una conduttrice espertissima come Lorena Bianchetti.

Potrebbe interessarti anche