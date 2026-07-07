Lorena Bianchetti, capitombolo pazzesco in Tv durante ‘A sua immagine’: cos’è successo (e il video virale) Lorena Bianchetti cade durante le riprese di A Sua Immagine nei giardini del Quirinale: il video del momento imprevisto conquista il web.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

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Piccolo incidente durante le registrazioni di A Sua Immagine per Lorena Bianchetti. La conduttrice Rai è stata protagonista di un momento tanto inaspettato quanto divertente mentre si trovava nei giardini del Palazzo del Quirinale per girare uno speciale estivo del programma. Un video della caduta ha rapidamente iniziato a circolare sui social, attirando l’attenzione dei telespettatori. A tranquillizzare tutti è stata proprio Bianchetti, che ha deciso di condividere personalmente il filmato, trasformando il piccolo spavento in un momento di leggerezza e autoironia.

Lorena Bianchetti cade durante le riprese di A Sua Immagine: il video della caduta diventa virale

Il fuori programma è avvenuto durante una giornata di registrazioni all’interno dei giardini del Quirinale, dove Lorena Bianchetti era impegnata nella realizzazione delle nuove puntate estive di A Sua Immagine. Nel video pubblicato dalla stessa conduttrice si vede il momento in cui perde l’equilibrio e finisce a terra dopo non essersi accorta, probabilmente, della presenza di un piccolo gradino lungo il percorso.

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La scena ha immediatamente attirato l’attenzione degli utenti: la caduta è stata piuttosto improvvisa e, subito dopo l’impatto, si sente anche una voce reagire con un preoccupato "oddio". Inizialmente il filmato ha fatto temere che la conduttrice potesse essersi fatta male, ma la scelta di pubblicarlo sui propri profili social ha subito rassicurato fan e follower. Bianchetti ha infatti mostrato di saper prendere con ironia anche un momento di difficoltà, condividendo con il pubblico un piccolo "dietro le quinte" della sua esperienza televisiva. Il video, diventato rapidamente virale, ha raccolto numerose reazioni proprio per la spontaneità della situazione e per il modo leggero con cui la giornalista ha raccontato l’accaduto. Secondo quanto emerso, la puntata durante la quale si è verificato il piccolo incidente farà parte di uno speciale estivo di A Sua Immagine, previsto in onda nelle prossime settimane.

A Sua Immagine e il legame storico di Lorena Bianchetti con la Rai

Lorena Bianchetti è ormai una presenza consolidata del servizio pubblico italiano. Classe 1974, la conduttrice è alla guida di A Sua Immagine, storico programma Rai nato nel 1997 e dedicato ai temi della fede, della spiritualità e delle storie di vita. Il suo rapporto con la trasmissione è iniziato molti anni fa: ha condotto il programma dal 1999 al 2005 e poi è tornata stabilmente alla guida dal 2014, mantenendo il ruolo fino a oggi.

Nel corso degli anni il format ha saputo rinnovarsi attraverso diversi appuntamenti. Durante il fine settimana vengono raccontate testimonianze di persone che hanno vissuto percorsi di cambiamento, difficoltà e rinascita, mentre la domenica mattina il programma segue il momento dedicato alla Santa Messa e all’Angelus, con approfondimenti legati alla vita della Chiesa e all’attività del Papa.

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