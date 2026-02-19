Lorella Cuccarini usa 'Esibizionista' di Annalisa contro i prof di Amici 25, la mossa (perfida) e la reazione della cantante L’insegnante ha ‘citato’ la cantante per ironizzare sulla situazione tesa con i colleghi in questa edizione del talent show di Maria De Filippi: tutti i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Lorella Cuccarini ne ha fin sopra i capelli. L’insegnante di canto di Amici 25, infatti, ha ironizzato sulla situazione sempre più tesa con i suoi colleghi del talent show di Maria De Filippi pubblicando un video su TikTok. La showgirl ha ‘citato’ Annalisa per "scappare dalle discussioni degli altri prof", scatenando anche la reazione del pubblico dei social. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Amici 25, Lorella Cuccarini stufa dei litigi tra professori: cosa ha fatto

In attesa del debutto della fase Serale previsto a marzo, la 25esima edizione di Amici è stata segnata anche e soprattutto dalle numerosissime discussioni tra gli insegnanti del talent show di Maria De Filippi. Il clima dietro le cattedre si è fatto tesissimo (basti pensare ai recenti confronti tra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi) e i dibattiti sono all’ordine del giorno in un reality che sembra sempre più incentrato sui professori che sui giovani allievi. Chi cerca di restare fuori da certe dinamiche con la sua ben nota eleganza è Lorella Cuccarini, rimasta il più delle volte ai margini delle polemiche. È stata proprio l’insegnante di canto di Amici a ironizzare su questa situazione, pubblicando su TikTok un video sulle note di ‘Esibizionista’ di Annalisa. "Meglio sola" canta l’artista savonese nel testo: "Meglio sola, meglio una pistola". Lorella ha scherzato sulle ultime settimane di Amici scrivendo nella didascalia: "Io che scappo dalle discussioni degli altri prof".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La reazione di Annalisa e dei social

In un’edizione di Amici dai toni sempre più nervosi e sopra le righe, dunque, Lorella Cuccarini ha voluto prendere le distanze scherzando soprattutto sulle recenti ‘liti’ tra i professori del talent show di Maria De Filippi. Con il suo solito garbo e una bella dose di ironia, l’insegnante di canto ha citato Annalisa, che ha anche ripostato tra le storie del suo profilo Instagram con un’emoticon in lacrime dalle risate. Proprio sui social Lorella ha riscosso consensi tra il pubblico di Amici, che si è detto d’accordo con la prof: "Poi stai proprio in mezzo, porella", "La mia preferita da sempre", "Rudy vs Angela e intanto Lorella che se la gode", "Sei una diva", "Scappa da Anna", "Mitica", "Positiva e trasmette serenità", "Che icona", "Sappi che ti amo", "Fan da sempre", "Spirito guida", etc. si legge tra i commenti.

Potrebbe interessarti anche