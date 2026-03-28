Rai, Lorella Boccia oggi torna in tv e si prende il weekend: il nuovo programma Oggi - marzo inizia PETS - Animali del cuore: un viaggio tra storie vere, consigli e il legame tra essere umani e quattrozampe.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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C’è un nuovo spazio nel palinsesto del sabato mattina di Rai 2 che promette di unire leggerezza, consapevolezza e responsabilità, portando in primo piano un tema che riguarda milioni di famiglie italiane: il rapporto con gli animali. A partire da oggi, 28 marzo 2026, debutta PETS – Animali del cuore, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia, un progetto articolato in 18 puntate che si propone di esplorare, con uno sguardo curioso ma mai superficiale, i legami più profondi e possibili tra l’essere umano e il mondo animale, realizzato con la partecipazione di OIPA, Organizzazione Internazionale Protezione Animali, e in onda alle 9.40.

PETS – Animali del cuore: una serie per gli amanti degli amici a quattro zampe

Il cuore di PETS – Animali del cuore è un racconto originale, ricordandoci che esistono animali che possono condividere la nostra quotidianità e altri che devono restare nel proprio habitat naturale. È proprio su questa linea sottile che il programma costruisce la sua identità, scegliendo di non limitarsi a mostrare storie iriginali, ma di affiancare a ogni esperienza concreta l’intervento di esperti pronti a offrire indicazioni. In studio e in collegamento si susseguiranno professionisti e figure specializzate, capaci di fornire consigli pratici a chi desidera intraprendere un percorso di adozione, sia esso tradizionale o meno convenzionale. Il divano di Lorella Boccia diventa così uno spazio accogliente e dinamico, popolato di creature diverse per specie e temperamento.

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Non solo cani e gatti

Se per tradizione cani e gatti occupano il centro della scena domestica, il programma allarga lo sguardo a un panorama molto più ampio, raccontando piccoli e grandi mammiferi, camelidi, rettili, volatili, anfibi. Tra rubriche, testimonianze e incontri in studio, anche personaggi noti faranno visita a Lorella Boccia insieme ai loro amici speciali, condividendo esperienze personali che mettono in luce quanto profondo possa essere il legame con un animale.

I tempi della prima puntata: tra alpaca, lupi e consigli pratici

La puntata inaugurale offrirà subito uno spaccato sorprendente: il pubblico conoscerà Apollo, un alpaca, e il suo proprietario Franco. Cugini dei lama, originari delle Ande sudamericane dove vivono oltre i tremila metri di quota, gli alpaca si sono adattati in modo inatteso anche alla vita italiana, diventando protagonisti di una storia che incuriosisce e intenerisce allo stesso tempo.

Con l’addestratore Massimiliano Di Orazio si entrerà invece nel mondo dell’Agility dog, attività sportiva che coinvolge cani e proprietari in un percorso fatto di ostacoli, sintonia e collaborazione, dimostrando come il gioco possa trasformarsi in uno strumento di crescita reciproca. In un filmato, Legambiente racconterà il proprio impegno per preservare la vita delle tartarughe lungo il litorale laziale, ampliando ulteriormente lo sguardo su tematiche ambientali di grande attualità. Ospite della puntata sarà la giornalista Alessandra Zavoli, vedova di Sergio Zavoli, che arriverà in studio con la sua cagnolina Zoe per raccontare il suo amore e quello di suo marito per gli animali e per la gattina Margot. In studio il veterinario Federico Coccìa offrirà tre regole fondamentali per convivere bene con un cane e tre per un gatto, costruendo così un piccolo decalogo essenziale per chi desidera un rapporto davvero equilibrato con il proprio animale. Claudia Taccani, avvocata dell’OIPA, affronterà invece un tema delicato come l’affidamento di un animale in caso di separazione di una coppia, segno di quanto il legame con un pet sia ormai riconosciuto anche sul piano giuridico. Non mancherà l’incontro con Lucifer e Ghost, due lupi cecoslovacchi di Federica e Paolo Cosmo, una razza spesso utilizzata nel cinema al posto dei veri lupi, che chiuderà idealmente il cerchio tra fascino e responsabilità. E in conclusione spazio anche al cibo, con la giornalista e scrittrice Angelica Amodei che proporrà una ricetta da realizzare in casa per i nostri pets.

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