Lorella Boccia, strafalcione in diretta a UnoMattina Weekly: annuncia il Tg5 invece del Tg1 e il video diventa virale La conduttrice si è accorta immediatamente dell’errore durante la puntata di Rai 1, ma il lapsus è bastato per scatenare le reazioni del pubblico sui social tra ironia e critiche.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Una manciata di secondi è bastata per trasformare un normale passaggio televisivo in uno dei momenti più commentati della mattinata. Durante la puntata di sabato 18 luglio di UnoMattina Weekly, Lorella Boccia è stata protagonista di una gaffe in diretta che ha immediatamente attirato l’attenzione dei telespettatori. La conduttrice, nel momento di chiudere il collegamento e lasciare spazio al telegiornale, ha pronunciato il nome della rete concorrente invece di quello corretto, creando un curioso cortocircuito televisivo.

Lorella Bocci e il lapsus durante il passaggio a UnoMattina Weekly

La situazione si è verificata al termine dell’intervista ai cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili. Dopo aver salutato gli ospiti, Lorella Boccia si è preparata a dare la linea al notiziario della rete ammiraglia Rai, un gesto ormai automatico per chi lavora in diretta. Proprio in quel momento, però, è arrivato l’imprevisto: "Linea al Tg5". Una frase durata pochissimo, ma sufficiente per far notare l’errore. Il programma, infatti, va in onda su Rai 1 e il collegamento avrebbe dovuto proseguire con il Tg1. La conduttrice si è resa conto immediatamente dello scivolone e ha corretto il tiro subito dopo, aggiungendo: "Tg1, scusate. Mi dispiace". Un innocuo lapsus da diretta televisiva che, però, ha colpito proprio perché il riferimento era al principale telegiornale della concorrenza. Nonostante la correzione immediata, il momento non è passato inosservato ed è diventato rapidamente uno degli episodi più discussi della mattinata.

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Il video circola sui social: tra ironia e critiche

Come spesso accade per gli episodi curiosi della televisione italiana, il filmato della gaffe ha iniziato a circolare sui social in poche ore. A rilanciare il momento è stato anche Marco Salaris, conosciuto online con l’account @seelallero, che ha contribuito a diffondere la clip tra gli utenti. Le reazioni del pubblico sono state diverse. Alcuni telespettatori hanno scelto la strada dell’ironia, considerando l’accaduto un semplice errore commesso in una situazione di assoluta normalità per chi lavora davanti alle telecamere. Altri, invece, hanno rivolto critiche più dure alla conduttrice, arrivando esageratamente a mettere in discussione la sua presenza alla guida di un programma della rete ammiraglia.

Il percorso di Lorella Boccia in Rai

La gaffe arriva durante la seconda stagione di Lorella Boccia alla guida di UnoMattina Weekly, il contenitore del weekend estivo di Rai 1 condotto insieme a Fabio Gallo e Giulia Bonaudi. Per la conduttrice si tratta di una nuova fase della sua carriera, iniziata come ballerina e poi sviluppatasi sempre di più nel mondo della conduzione televisiva. Il grande pubblico l’ha conosciuta grazie alla partecipazione ad Amici, dove ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. Successivamente ha ampliato il proprio percorso lavorando in diversi programmi televisivi come Colorado, Rivelo, Venus Club e Made in Sud. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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