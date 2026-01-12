Loredana Lecciso senza filtri: “La relazione con Al Bano? Troppe interferenze". E svela un retroscena su Romina Power La showgirl e compagna del cantante ha raccontato in una lunga intervista i retroscena del suo rapporto. E a sorpresa è arrivato un assist anche per Romina Power.

Loredana Lecciso, da oltre venticinque anni al fianco di Al Bano Carrisi, si è raccontata in una lunga intervista al Corriere della Sera. Un ritratto sincero, quello della showgirl, che ha ripercorso le tappe cruciali della sua vita privata, dal rapporto con i tre figli all’amore con il cantante di Cellino San Marco. E non è mancato un assist inatteso all’ex storica di Al Bano, Romina Power. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Loredana Lecciso, la confessione su Al Bano e i rimpianti sui figli

Nell’intervista concessa al Corriere Loredana Lecciso si è mostrata senza filtri. Non ha nascosto i suoi lati più fragili, la compagna di Al Bano, restituendo un autentico ritratto di sé stessa. "Avrei voluto non perdermi un secondo della loro infanzia", ha detto parlando dei tre figli, "penso di aver sprecato del tempo". E non ha dimenticato la sorella gemella Raffaella, con la quale per anni ha vissuto in simbiosi, né il lavoro svolto con passione presso l’emittente tv dell’ex marito. Ma ben presto il discorso è virato su Al Bano, compagno di una vita che per Loredana è in grado di portare il sole: "Anche quando è prevista pioggia, e lui magari ha un concerto all’aperto, ti dice: ‘Ho parlato con il mio amico lassù, sarà bello’. Succede sempre".

Il loro primo incontro, avvenuto a Lecce, è ancora vivo nella memoria della showgirl: "Fu tutto molto veloce. Io avevo 26 anni ma mi sentivo già vecchia, come se avessi già vissuto ogni cosa". Da lì tutto è accaduto in fretta, anche se le crisi, negli anni, non sono certo mancate: "È capitato spesso che scrivessero che ci eravamo separati, perché magari ci avevano visto litigare. Quando scrivevano ‘ex compagno’, io stavo zitta, ed era fantastico vivere così perché nessuno si metteva in mezzo…Dicevano: ‘Si sono separati’, nessuno rompeva le scatole e io stavo da dio. Intanto, continuavamo a vivere insieme. Sono stati i nostri periodi più intensi: litigavamo, facevamo pace, nessuno lo sapeva e stavamo benissimo".

Le ‘interferenze’ tra Loredana e Al Bano

Loredana non nasconde, però, che la sua relazione con Al Bano sia stata messa alla prova da influenze esterne: "Troppe persone, di famiglia e non. Era molto affollata la nostra unione, piena di interferenze. E questo è stato un problema". Ma resta nella showgirl un margine di consapevolezza, che riguarda soprattutto le sue responsabilità personali. "Non posso solo dare la colpa agli altri", dice, "devo assumermi le mie responsabilità, ho fatto degli errori…Sono stata troppo impulsiva. Oggi non lo farei più".

Sul fronte Romina Power, invece, nessuna polemica né frecciatine. Loredana preferisce mantenere un tono disteso, ricordando piuttosto quando da bambina ascoltava le loro canzoni a casa: "A casa nostra si ascoltava ogni genere, dal pop alla classica. Più di tutto amavo Le quattro stagioni di Vivaldi, le sentivo a tutto volume. E poi certo, tutta la musica anni 80: Pupo, i Ricchi e Poveri, Riccardo Fogli, anche Al Bano e Romina. Mi ricordano la mia infanzia…".

Mentre per il suo compagno di una vita, ancora oggi, Loredana Lecciso ha solo parole d’amore e ammirazione. "Ammiro la sua forza di volontà, la sua costanza", conclude, "è come se fosse sempre carico, come i telefoni cellulari: si ricarica da solo e fa lo stesso con tutti gli altri. Una situazione si spegne? Finisce un pranzo, ad esempio, e lui subito è in moto per la cena, per aggregare gente. È sempre entusiasta. È una qualità straordinaria".

