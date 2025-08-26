Loredana Lecciso, la vita privata e cosa fa adesso: l'ex marito e il rapporto con Al Bano Dopo l'addio alla tv, Loredana Lecciso ha completamente cambiato vita: dal ritmo frenetico del piccolo schermo, alla tranquillità quotidiana. Ecco cosa fa oggi.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

CONDIVIDI

Da diverso tempo, non si vede più in tv (a parte quella breve apparizione nell’ultima edizione del Grande Fratello Vip per supportare la sorella) e lei è felice di aver preso la decisione di allontanarsene. Loredana Lecciso, dopo gli inizi come giornalista a Canale 8 insieme alla sorella gemella Raffaella, raggiunge grande popolarità quando diventa ufficiale la sua relazione con Al Bano Carrisi, da cui nascono i figli Jasmine e Albano Junior. Questo legame le apre le porte della televisione: partecipa a La fattoria, si esibisce con la sorella a Domenica In, diventa velina a Striscia la Notizia e, nel 2010, torna sul piccolo schermo come concorrente della settima edizione de L’isola dei famosi condotta da Simona Ventura. Negli anni successivi è spesso ospite di Domenica Live con Barbara D’Urso, poi, la decisione di lasciare il mondo della tv. Ma cosa fa oggi? Scopriamolo insieme.

Loredana Lecciso, cosa fa oggi dopo l’addio alla tv

A volte si ha bisogno di pace e tranquillità, cose che il frenetico mondo dello spettacolo e della televisione non riescono a garantire. Per questo, molti volti noti, prendono poi la decisione di allontanarsene senza rimpianti. E’ ciò che ha fatto Loredana Lecciso, che dopo la notorietà raggiunta soprattutto grazie alla sua relazione con Al Bano, ha voluto dire addio alla tv e dedicarsi ad altro. Dopo aver lasciato la televisione, nel 2022 rientra nell’Ordine dei Giornalisti, e ha scelto di dedicarsi alla comunicazione e al racconto del suo Salento. Oggi conduce una vita semplice e tranquilla a Cellino San Marco, nelle tenute Carrisi, insieme ad Al Bano. Si occupa della casa, del giardino e soprattutto della famiglia: segue da vicino il figlio Albano Junior, mentre Jasmine vive a Milano per studio e lavoro e Brigitta, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato, si è da poco sposata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Lecciso ha raccontato di sentirsi più coinvolta ora nel ruolo di madre rispetto al passato, partecipando attivamente alla vita dei figli. Pur avendo deciso di non lavorare più stabilmente in tv, non rinuncia a piccole apparizioni o interviste: di recente, per esempio, ha accompagnato la sorella Amanda al suo ingresso al Grande Fratello 2024. Ogni anno il suo nome viene accostato al reality e non esclude, in futuro, di varcare la porta rossa.

Loredana Lecciso, l’ex marito Fabio Cazzato e il rapporto con Al Bano

Lecciso, prima di legarsi ad Al Bano, dal 1993 al 1996 è stata sposata con l’imprenditore e proprietario dell’emittente pugliese Canale 8, Fabio Cazzato, da cui ha avuto la prima figlia, Brigitta. Terminata questa relazione, alla fine degli anni ’90 si lega ad Al Bano, con cui mette al mondo Jasmine (2001) e Albano Junior (2002). Tra il 2004 e il 2005 la coppia è spesso al centro del gossip per i frequenti battibecchi televisivi. Tuttavia, nonostante i numerosi alti e bassi, la relazione con il cantante è proseguita e nel tempo e prosegue tuttora: i due hanno scelto di non sposarsi, e nel 2024 il cantante ha ribadito di non avere intenzione di compiere questo passo.

Potrebbe interessarti anche