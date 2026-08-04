“Ti aspetto dove mi hai sempre amata”, Loredana Errore in lutto per la morte della madre: il messaggio d'addio commuove il web
La cantante ex Amici ha condiviso sui social delle toccanti parole in ricordo della mamma adottiva recentemente scomparsa: cosa ha detto
Loredana Errore saluta mamma Enza. La cantante ex Amici, infatti, ha condiviso sui social delle toccanti parole in ricordo della madre adottiva recentemente scomparsa. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.
Loredana Errore saluta la madre Enza: il messaggio sui social commuove i fan. Il ricordo
Loredana Errore sta vivendo un momento di grande dolore dopo la scomparsa della madre Enza, figura centrale nella sua vita personale e artistica. A dare la notizia è stata la stessa cantante attraverso i propri canali social, scegliendo di condividere un lungo pensiero dedicato alla donna che l’ha cresciuta e accompagnata in ogni fase del suo percorso. Nel messaggio, l’artista alterna immagini poetiche e ricordi personali, trasformando il lutto in una riflessione sul legame che continua oltre l’assenza: «Che giorno? Qualcuno sa che giorno è il 2 o 3… Di nascosto in agosto si nasconde mia madre, un gioco che non finisce mai, altro che nascondino, è già mattino e la cerco ancora, prima l’aurora divenne rosa e celeste e una voce da lassù riordinò la luce e comparvero stelle. Mamma sei lassù? Non sei stanca di rincorrermi? Stai tranquilla io resto qui e aspetto alla fermata dove tu mi hai sempre amata. Ora ti vedo: brilli di più». Nelle ore successive la cantante ha condiviso anche il brano ‘Portami a ballare’ di Luca Barbarossa, accompagnandolo con un ulteriore ricordo dedicato alla madre: «Riposa in pace cara mamma, grazie per tutto l’amore che mi hai donato, ti porto sempre con me»
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Un legame costruito sull’amore e sulla gratitudine
La storia di Loredana Errore è da sempre conosciuta anche per il suo forte valore umano. Nata a Bucarest e arrivata in Italia quando aveva appena pochi mesi, è stata adottata da una famiglia siciliana che l’ha cresciuta ad Agrigento. In diverse occasioni la cantante ha raccontato quanto l’amore ricevuto dai genitori adottivi abbia rappresentato il punto di riferimento della sua esistenza, soprattutto nei momenti più difficili. Tra questi anche il grave incidente stradale che anni fa ha profondamente cambiato la sua vita e che l’ha costretta a un lungo percorso di riabilitazione per tornare a camminare, parlare e riprendere la propria attività artistica. Enza è sempre rimasta al suo fianco, lontana dai riflettori ma presente in ogni passaggio importante della carriera della figlia.
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