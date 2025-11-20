Loredana Cannata arrestata e bandita dal Vaticano: l’appello a papa Leone, cos’è successo
L’attivista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata arrestata in piazza San Pietro, dove stava protestando contro la corrida e per la sua abolizione
Disavventura in Vaticano per Loredana Cannata. L’attrice, attivista ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, infatti, è stata fermata e arrestata dalle guardie svizzere in piazza San Pietro, dove stava protestando contro la corrida prima dell’arrivo di papa Leone. Rilasciata (ma bandita dal Vaticano), Loredana ha poi scritto una lettera aperta al Papa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.
Loredana Cannata arrestata e bandita dal Vaticano
Nella giornata di ieri mercoledì 19 novembre 2025 Loredana Cannata è stata fermata dalle guardie svizzere a piazza San Pietro, dove aveva scavalcato le transenne poco prima dell’arrivo di papa Leone XIV. L’attrice ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi (prese parte alla 19esima edizione), Loredana stava portando avanti una protesta contro la corrida e per l’abolizione della tauromachia. "Papa Leone: aiutaci ad abolire la corrida" recitava il cartello mostrato dall’attivista, rappresentante dell’organizzazione animalista internazionale PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), nel mezzo della piazza. Loredana è stata poi bloccata dalle guardie svizzere e arrestata, salvo poi essere rilasciata. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stata tuttavia bandita a vita dal Vaticano e, dopo il triste episodio, ha scritto una lettera aperta proprio al Papa.
La lettera a papa Leone XIV: cosa ha scritto
"Sua Santità Papa Leone XIV, ieri sono venuta a inginocchiarmi davanti a lei per pregarla, insieme alla PETA), di aiutarci ad abolire la corrida" ha esordito Loredana Cannata nella lettera rivolta al Papa, spiegando di essere ricorsa a metodi plateali solo per la volontà di essere ascoltata e di dare voce al problema di una pratica indecorosa contro cui la Chiesa non ha mai preso posizione, anzi: "È vero, ho scavalcato la transenna, cosa vietata, ma a volte superare il limite è necessario per accendere un dibattito e per cercare di riportare il limite di ciò che è legale più vicino al limite di ciò che è lecito (…) Sono stata per questo bandita a vita dal Vaticano ma mi permetto di dirle che è la corrida a dover essere bandita dalla Chiesa, perché purtroppo ancora oggi ha troppi legami con questa pratica violenta in cui decine di migliaia di tori innocenti vengono torturati e sempre uccisi". Loredana Cannata ha poi spiegato nella missiva: "Molti preti, vescovi e addirittura cardinali supportano e benedicono la corrida, che spesso viene fatta durante le feste dei santi cattolici. La sua parola sarebbe potente e preziosa per mettere fine a questo orrore, e per ribadire che la violenza e la morte di creature innocenti non può essere considerato uno spettacolo, a cui assistono anche i bambini".
