Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Loredana Cannata arrestata e bandita dal Vaticano: l’appello a papa Leone, cos’è successo

L’attivista ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi è stata arrestata in piazza San Pietro, dove stava protestando contro la corrida e per la sua abolizione

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Disavventura in Vaticano per Loredana Cannata. L’attrice, attivista ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi, infatti, è stata fermata e arrestata dalle guardie svizzere in piazza San Pietro, dove stava protestando contro la corrida prima dell’arrivo di papa Leone. Rilasciata (ma bandita dal Vaticano), Loredana ha poi scritto una lettera aperta al Papa. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Loredana Cannata arrestata e bandita dal Vaticano

Nella giornata di ieri mercoledì 19 novembre 2025 Loredana Cannata è stata fermata dalle guardie svizzere a piazza San Pietro, dove aveva scavalcato le transenne poco prima dell’arrivo di papa Leone XIV. L’attrice ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi (prese parte alla 19esima edizione), Loredana stava portando avanti una protesta contro la corrida e per l’abolizione della tauromachia. "Papa Leone: aiutaci ad abolire la corrida" recitava il cartello mostrato dall’attivista, rappresentante dell’organizzazione animalista internazionale PETA (People for the Ethical Treatment of Animals), nel mezzo della piazza. Loredana è stata poi bloccata dalle guardie svizzere e arrestata, salvo poi essere rilasciata. L’ex concorrente de L’Isola dei Famosi è stata tuttavia bandita a vita dal Vaticano e, dopo il triste episodio, ha scritto una lettera aperta proprio al Papa.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La lettera a papa Leone XIV: cosa ha scritto

"Sua Santità Papa Leone XIV, ieri sono venuta a inginocchiarmi davanti a lei per pregarla, insieme alla PETA), di aiutarci ad abolire la corrida" ha esordito Loredana Cannata nella lettera rivolta al Papa, spiegando di essere ricorsa a metodi plateali solo per la volontà di essere ascoltata e di dare voce al problema di una pratica indecorosa contro cui la Chiesa non ha mai preso posizione, anzi: "È vero, ho scavalcato la transenna, cosa vietata, ma a volte superare il limite è necessario per accendere un dibattito e per cercare di riportare il limite di ciò che è legale più vicino al limite di ciò che è lecito (…) Sono stata per questo bandita a vita dal Vaticano ma mi permetto di dirle che è la corrida a dover essere bandita dalla Chiesa, perché purtroppo ancora oggi ha troppi legami con questa pratica violenta in cui decine di migliaia di tori innocenti vengono torturati e sempre uccisi". Loredana Cannata ha poi spiegato nella missiva: "Molti preti, vescovi e addirittura cardinali supportano e benedicono la corrida, che spesso viene fatta durante le feste dei santi cattolici. La sua parola sarebbe potente e preziosa per mettere fine a questo orrore, e per ribadire che la violenza e la morte di creature innocenti non può essere considerato uno spettacolo, a cui assistono anche i bambini".

Potrebbe interessarti anche

This Is Me: Gerry Scotti scoppia a piangere, Loredana Bertè commuove tutti con Mimì

This Is Me: Gerry Scotti scoppia a piangere, Loredana Bertè commuove tutti con Mimì

Momenti di grande emozione nel terzo appuntamento del talk evento di Silvia Toffanin...
The Cage - Amadeus

Amadeus, batosta clamorosa: Casa a prima vista lo doppia. L’ultima possibilità sul Nove

Gli ascolti di The Cage nell’access prime time sono crollati e il conduttore può sco...
Papa Leone XIV insospettabile cinefilo: i film preferiti del Santo Padre

Papa Leone XIV insospettabile cinefilo: i film preferiti del Santo Padre sono cult intramontabili

A margine di un evento organizzato dal Vaticano con alcuni attori e registi di grand...
Ascolti 19 novembre 2025

Ascolti tv ieri (19 novembre): crollo Amadeus, Gigi e Vanessa partono bene ma Montalbano vola oltre i 3 milioni

Gerry Scotti tocca il 27,3% di share con De Martino al 22,1%, benissimo Federica Sci...
Isola Famosi, dramma sfiorato per Loredana Cannata

Isola dei Famosi, dramma sfiorato per Loredana Cannata, social sconvolti: "Mi si è fermato il cuore"

Il pubblico sul web avrebbe voluto che la naufraga vincesse, soprattutto dopo aver r...
Vanessa Incontrada può finalmente tornare in onda: chi c'è con lei stasera

Vanessa Incontrada può finalmente tornare in onda: chi c'è con lei stasera

I programmi in onda stasera, mercoledì 19 novembre 2025: Gigi e Vanessa Insieme part...
Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Stasera in tv (5 novembre), Laura Pausini più forte delle polemiche: cosa fa oggi

Cosa vedere in TV stasera, mercoledì 5 novembre 2025: la cantante rende omaggio a Lu...
Loredana Cannata film e fiction in streaming

Loredana Cannata, attimi di terrore a L'Isola dei Famosi: l'incubo di un’apnea quasi fatale e i ruoli iconici nei film

Loredana Cannata, dopo il brutto incidente a L'Isola, è stata ammirata per il coragg...
Diamanti: home video, streaming, cast, le location e tutte le curiosità sul film di Ferza Ozpetek

Luisa Ranieri incanta in questo film tutto al femminile che accende sorrisi e lacrime

La pellicola campione d'incassi del 2024 riporta il cineasta turco-italiano nella di...

NH Collection Paris Ponthieu Champs-Élysées

Vacanze parigine

Ecco il posto privilegiato per esplorare la città

LEGGI

Personaggi

Loredana Cannata

Loredana Cannata
Genny Urtis

Genny Urtis
Simone Cicalone

Simone Cicalone
Peppe Vessicchio

Peppe Vessicchio

In tendenza

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963