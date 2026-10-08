Loredana Bertè (senza The Voice) va da Laura Pausini: “Grazie per avermi donata”, cosa è successo La cantante era salita sul palco del concerto milanese di Laura, dando vita a una performance memorabile. Poi sono arrivate le parole di ringraziamento via social.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

IPA/Mediaset Infinity

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Loredana Bertè e Laura Pausini insieme sul palco, per la prima volta in assoluto, a duettare sulle note di "Non sono una signora". È successo a Milano, lo scorso 4 ottobre, durante il primo dei tre concerti di Pausini in città. E poche ore fa è arrivato il ringraziamento speciale di Bertè per quel momento unico e iconico, in cui due dive della musica italiana hanno condiviso emozioni e voci con il pubblico presente. E anche da parte di Laura, evidentemente onorata, non è mancato un omaggio via social. Ecco qui sotto tutti i dettagli.

Loredana Bertè, il post di ringraziamento dopo il duetto (epocale) con Laura Pausini

Le prime parole di stima sono arrivate il 5 ottobre 2026, dopo il concerto memorabile che ha visto Laura Pausini ospitare Loredana Bertè sul palco dell’Unipol Forum di Assago. Nonostante un lieve inconveniente tecnico, la performance è stata di quelle da ricordare, e proprio la cantante romagnola lo ha fatto su X, lunedì. "Milano, mia carissima Milano. Ieri sera è stata incredibile", ha scritto Laura, "abbiamo trascorso 3 ore insieme e abbiamo avuto l’onore di cantare al fianco di una vera Regina, Loredana Bertè. È stata la mia prima volta sul palco con lei…ma quante volte l’ho sognato! Grazie per l’immensa artista che sei, per l’amica che dimostri sempre di essere, rinunciando a tutto anche all’ultimo minuto per starmi accanto proprio come hai fatto con Amiche per l’Abruzzo. Non dimenticherò mai la scorsa notte!".

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Poche ore fa, è arrivata la ‘replica’ altrettanto tenera di Loredana, che sempre via social ha celebrato la serata con qualche scatto del duetto e una frase dritta al punto: "É stato bello raccogliere questo invito al volo. Grazie Laura Pausini per avermi ‘donata’ per una sera al tuo pubblico". Bertè ha accettato l’invito della collega in un momento molto particolare per lei, avendo deciso di ridurre gli impegni televisivi in funzione di un maggiore spazio da dedicare alla musica. E la prima rinuncia importante è stata quella a The Voice Senior 2026.

L’addio di Loredana Bertè a The Voice Senior

Bertè infatti non farà parte del gruppo di coach impegnati da domani sera, venerdì 9 ottobre 2026, nella nuova edizione di The Voice Senior su Rai 1 . Al suo posto subentra Fiorella Mannoia, che per evitare fraintendimenti aveva spiegato a Tv Sorrisi e Canzoni la dinamica del suo ingresso nello show: "Non si pensi che le ho fregato il posto! È stata una scelta sua…Vuole tornare sui palchi", sono state le parole della cantautrice.

A quanto pare, però, Loredana Bertè non sparirà del tutto dal franchise di The Voice. Dovrebbe infatti tornare nuovamente protagonista con The Voice Kids, in giuria, nella versione del programma dedicata ai più giovani.

Guida TV

Ore 14 Rai 2 21:20

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