Loredana Bertè annulla il concerto per il caldo torrido, lo stop dei medici alla data di Bergamo: "Metterei a rischio la salute" Con le temperature elevate di questi ultimi giorni di giugno 2026, Loredana Bertè si è vista costretta ad annullare il suo concerto a Bergamo su consiglio medico. Le parole per il suo pubblico

Martina Dessì Music Specialist Ascolto, scrivo, a volte recensisco, smonto classifiche: la musica è il mio primo amore.

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La salute prima di tutto, anche quando l’amore per la musica e per il proprio pubblico è immenso. Loredana Bertè si vede costretta a fermarsi e ad annullare il concerto di Bergamo, inizialmente previsto per domenica 28 giugno. La causa dello stop forzato è l’eccezionale ondata di caldo torrido che sta stringendo l’Italia in una morsa di temperature record, rendendo impossibile e rischioso lo svolgimento dello spettacolo all’aperto.

L’artista, da sempre nota per il suo rapporto trasparente e diretto con i fan, ha voluto metterci la faccia. Ha scelto di comunicare la decisione direttamente attraverso i suoi canali social, di persona: "Vi scrivo io, direttamente, perché non voglio fraintendimenti né che questa notizia venga raccontata in modo distorto", ha esordito la regina del rock italiano, tagliando così sul nascere ogni possibile speculazione sulle sue condizioni.

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Loredana Bertè si ferma, temperature record e il parere dello staff medico

Dietro a questa dolorosa decisione c’è una motivazione oggettiva che non lascia spazio a dubbi. Le condizioni meteo di questa estate stanno registrando picchi di calore anomali. "Le temperature di questi giorni sono eccezionali e anomale, di un’intensità che non si registrava da anni", ha spiegato la cantante, evidenziando come la situazione sia diventata insostenibile per un’esibizione dal vivo ad alta energia.

La scelta, per quanto sofferta, è arrivata dopo un attento consulto con gli esperti che la seguono passo dopo passo. Il management dell’artista e lo staff medico si sono trovati subito d’accordo sulla necessità di tutelare l’incolumità della Bertè. Continuare con il live in una situazione climatica così estrema avrebbe significato mettere concretamente a rischio la salute di Loredana. Davanti a un parere medico così perentorio, l’artista ha preferito ascoltare il buonsenso.

Una scelta responsabile per i fan e info sui rimborsi

Per un’artista che ha fatto del palco la sua vera casa, decidere di non cantare è sempre un colpo al cuore. La Bertè non ha nascosto il dispiacere per l’appuntamento saltato con i suoi sostenitori bergamaschi: "Fermarmi è la cosa più difficile per me che vivo per stare sul palco con voi, ma è anche l’unica scelta seria e responsabile, e la prendo con la massima fermezza»". Un atto di maturità che i suoi follower hanno immediatamente compreso e sostenuto con una pioggia di messaggi d’affetto.

La macchina organizzativa si è già attivata per gestire le conseguenze del rinvio causato dal meteo estremo. Loredana ha rassicurato il suo pubblico spiegando che a breve verranno diffuse tutte le comunicazioni e le informazioni ufficiali per il rimborso dei biglietti acquistati per la data di Bergamo. L’artista ha concluso il suo messaggio con il consueto calore che conosciamo bene, ringraziando la sua "tribù" per la vicinanza: "Grazie per l’affetto e la pazienza di sempre. Vi amo, Loredana".

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