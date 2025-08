Loni Anderson, morta l'attrice di film e serie tv indimenticabili: dove vederla ancora una volta La nota attrice della serie “WKRP in Cincinnati” lascia in eredità al cinema e alla televisione tutti i suoi più grandi successi: quali sono e dove vederli.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

IPA

CONDIVIDI

Il mondo del cinema e della televisione piange oggi la morte di Loni Anderson, attrice statunitense celebre soprattutto per il ruolo di Jennifer Marlowe nella sitcom cult WKRP in Cincinnati. L’attrice è venuta a mancare all’età di 79 anni, in seguito a una lunga malattia, lasciando dietro di sé una carriera ricca di personaggi memorabili, commedie leggere ma anche ruoli drammatici e di grande spessore. Ecco allora dove vedere le principali serie tv e i film in streaming che l’hanno vista tra i protagonisti.

Le serie tv più famose con Loni Anderson: dove vederle

Parlando della strabiliante carriera di Loni Anderson è impossibile non citare la serie tv WKRP in Cincinnati, che per molto tempo ha visto l’attrice impegnata del ruolo di Jennifer Marlowe, segretaria affascinante, brillante e più intelligente di chiunque altro alla stazione radio WKRP. Un personaggio iconico che ha spezzato gli stereotipi della "bionda svampita" e ha permesso all’attrice di ottenere due candidature agli Emmy e tre ai Golden Globe. La serie è oggi disponibile in streaming su Apple TV.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Come dimenticare poi la serie Love Boat, dove Lodi Anderson è apparsa più volte in veste di guest star nel ruolo di passeggera o membro dell’equipaggio, mettendo a disposizione del piccolo schermo la sua innata ironia. Una serie oggi disponibile in streaming su Prime Video e Pluto TV.

Loni Anderson, i film più famosi dell’attrice

Tra i film più famosi di Loni Anderson spicca senza dubbio La storia di Jayne Mansfield, pellicola che vede l’attrice nei panni di Jayne Mansfield, la celebre star degli anni ’50, con Arnold Schwarzenegger nel ruolo del marito Mickey Hargitay. Un film oggi disponibile in streaming su Google Play. Impossibile non citare poi anche Lo stile del dragone, disponibile su Prime Video, CHILI e Apple Tv, un film nel quale Loni Anderson interpreta Medusa, pronta a guidare un gruppo di ninja per impadronirsi del parco divertimenti Mega Mountain.

Tra gli ultimi film dell’attrice ricordiamo anche A Night at the Roxbury, una pellicola del 1998 in cui la Anderson interpreta Barbara Butabi, madre dei protagonisti Steve e Doug Butabi (interpretati da Will Ferrell e Chris Kattan). Il personaggio è secondario ma significativo: Barbara incarna quella figura materna elegante e composta, in netto contrasto con il comportamento stravagante dei figli. Un esempio della grande versatilità dell’attrice che sapeva portare il proprio carisma anche in un film comico estremo, dimostrando di poter far parte anche di progetti dallo stile molto diverso rispetto ai suoi ruoli abituali. Un film che è possibile vedere in streaming su Paramount+.

Potrebbe interessarti anche