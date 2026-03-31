Riecco le Lollipop, la band nata su Italia 1 torna sul palco: lo show (inatteso) dopo liti e oblio fa impazzire tutti Il gruppo italiano, nato nel 2001 dal talent Popstars, si è ritrovato ufficialmente per una reunion davanti ai fan. Tra i brani cantati, anche l'iconico "Down down down".

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

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Le Lollipop sono tornate a far parlare di sé, con una reunion emozionante per celebrare i 25 anni di carriera della prima girl-band italiana. Nate nel 2001 dal talent Popstars, su Italia 1, hanno raggiunto la vetta delle classifiche con il tormentone "Down Down Down". Poi le tensioni interne, la lontananza dalle scene e il timore dei fan di non rivederle mai più. Invece tre componenti del gruppo – Veronica Rubino, Marcella Ovani e Marta Falcone – hanno deciso di ritrovarsi al Gin Gin Club di Verona durante l’evento Lato B. Riaccendendo improvvisamente la nostalgia dei millennial e sorprendendo tutti dopo anni di silenzi e contrasti interni. Ecco tutti i dettagli.

Lollipop, la reunion a sorpresa dopo 25 anni

Solo pochi giorni fa, Marta Falcone aveva scatenato la curiosità dei fan con un post promettente su Instagram: "Veronica, Marcella…25 anni fa debuttavamo. Reunion? Voglio salire sul palco a cantare ancora con voi". A seguire avevano risposto anche le ex ‘colleghe’ interpellate, Veronica Rubino e Marcella Ovani, rievocando gli inizi delle Lollipop con foto d’epoca e riferimenti vagamente ironici. Ma l’annuncio ufficiale è arrivato soltanto il 19 marzo: Marta, Marcella e Veronica di nuovo sul palco per festeggiare "Down Down Down", il singolo che nel 2001 vendette 120.000 copie, conquistando la vetta della classifica FIMI dell’epoca.

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Sabato scorso, le tre ex componenti del gruppo – senza Dominique Fidanza e Roberta Ruiu – hanno quindi dato spettacolo cantando i loro tormentoni, partendo proprio da "Down Down Down". E l’energia sul palco ha travolto letteralmente il pubblico, trasformando l’evento in un tripudio di ricordi e cori a squarciagola, come se il tempo nel mezzo non fosse mai passato.

La storia delle Lollipop, dal boom di Popstars alle pause forzate

Le Lollipop nacquero dal programma Popstars, su Italia 1, come primo fenomeno mediatico musicale del genere nel nostro Paese. Il debutto con "Down Down Down" fu un trionfo inatteso, seguito poi da successi come "Don’t Leave Me Now" e "When the Rain" (entrambe nella top 20 FIMI) e la partecipazione a Sanremo 2002 con "Batte Forte". L’album del 2004 "Together", però, non replicò i fasti precedenti. E Dominique decise di lasciare per una carriera solista in Francia, mentre il gruppo si prese ufficialmente una pausa.

Il primo ritorno sulle scene arrivò nel 2013, con il brano "Ciao Reload" prodotto da Mario Fargetta e presentato ai Magazzini Generali. La canzone sfiorò addirittura la top 20, a dimostrazione dell’affetto immutato dei fan verso le Lollipop. Seguirono poi una serie di ospitate nei locali e apparizioni in TV, che però si esaurirono in fretta fino alla seconda pausa decisa dal gruppo.

La confessione di Marcella e gli scontri con Roberta

A raffreddare i rapporti tra le componenti , a quanto pare, ci avevano pensato tensioni sorte già nei primi mesi. Lo aveva spiegato proprio Marcella Ovani, in un’intervista a Tv Blog di qualche tempo fa: "Il nostro cruccio era Roberta, che bisticciò con ognuna di noi. Non perché fosse cattiva, ci mancherebbe, ma per il suo modo di porsi altezzoso e poco coinvolgente. Veniva da una famiglia altolocata e percepivamo la distanza. Ad esempio, quando si dormiva in albergo, le coppie si formavano con facilità dato che lei era contentissima di starsene da sola. Sono piccole cose che ora appaiono stupide, ma che a lungo andare generarono un distacco".

Allo stesso tempo, però, la Ovani aveva riconosciuto a Roberta il merito di aver voluto fortemente la reunion del 2013: "Il ritorno lo vollero Fargetta e Roberta. Accettammo, anche se io ero un po’ dubbiosa. Infatti pubblicammo Ciao-Reloaded e, quando si trattò di realizzare l’album, Fargetta sciolse il contratto".

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