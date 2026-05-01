Lol Halloween Special, un cast da urlo per l'evento su Amazon Prime Video: come funzionano le nuove regole
Lo speciale del pazzo Comedy-show di Amazon Prime Video promette svariate novità e un cast di grandissimi comici e cabarettisti
Prime Video ha svelato i nomi che faranno parte del cast ufficiale dell’Halloween Special di Lol – Chi Ride è fuori, il format che sfida comici e cabarettisti a non ridere delle battute degli altri concorrenti, pena l’eliminazione dallo show. Questo speciale in programma per ottobre 2026 richiamerà partecipanti dalle vecchie edizioni non solo per "scontrarsi" a colpi di battute, imitazioni e gag esilaranti, ma anche a non prendersi… un bello spavento!
Il cast ufficiale di Lol Halloween Special
Saranno Maccio Capatonda, Herbert Ballerina, Lucia Ocone, Katia Follesa, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani i membri del cast ufficiale dell’Halloween Special di LOL – Chi ride è fuori, in streaming in esclusiva su Prime Video. I 6 comici si sfideranno per 4 ore non solo a farsi ridere a vicenda, ma anche a non farsi spaventare. Questa sarà infatti la grande novità dell’edizione dedicata al periodo più "spooky" dell’anno. Canonicamente, infatti, alla prima risata scatta il cartellino giallo, che alla seconda ammonizione costa l’espulsione dallo show. Per questo speciale dedicato ad Halloween, il cartellino verrà assegnato anche al primo spavento.
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Chi riuscirà a mantenere il sangue freddo fino alla fine si aggiudicherà il montepremi finale di 100.000 euro, da devolvere a un ente benefico a sua scelta. In Control Room, a seguire tutta la vicenda dalle varie telecamere, ci sarà la Gialappa’s Band (Giorgio Gherarducci e Marco Santin), che commenterà col proprio inesorabile e inconfondibile stile caustico ogni esilarante situazione. Ma non è finita qui, perchè tornerà anche Lillo Petrolo. In questa edizione speciale vestirà i panni del CEO di un’agenzia decisamente fuori dal comune: un’azienda di mostri pronti a irrompere nel gioco per tentare di terrorizzare i concorrenti.
Quando esce Lol Halloween Special e dove vederlo
LOL Halloween Special è prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios e sarà disponibile in esclusiva in streaming su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo, tra cui ovviamente l’Italia, a ottobre 2026. Trovate anche tutte le altre edizioni del Comedy-show sul catalogo della piattaforma streaming di Amazon, disponibile all’interno del pacchetto Prime.
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