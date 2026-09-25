LOL Halloween Special 2026, Maccio Capatonda ed Herbert Ballerinna nei guai: questa volta ridere non è l’unico rischio. La nuova regola è ‘spaventosa’ Katia Follesa, Lucia Ocone e gli altri protagonisti tornano in gioco per una sfida speciale: quattro ore, tra risate trattenute e paura. E una sorpresa finale.

Melania Fiata Giornalista Laureata in Lettere, divoratrice di libri e serie. Scrivo di spettacoli, film e TV.

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La festa che, a ottobre, tutti i bambini aspettano irrompe nell’universo di LOL con LOL Halloween Special 2026, e questa volta, il rischio non è soltanto quello di lasciarsi sfuggire una risata. Prime Video prepara un’edizione speciale dello show più irriverente e imprevedibile della piattaforma, con un gruppo di volti amatissimi della comicità italiana chiamati a resistere a una sfida decisamente fuori dagli schemi. Situazioni surreali, presenze inquietanti e il consueto fuoco incrociato di battute… insomma, mantenere il sangue freddo potrebbe diventare un’impresa! Tra i protagonisti Maccio Capatonda, Herbert Ballerina e altri quattro personaggi pronti a mettersi nuovamente alla prova. Di seguito, tutti i dettagli.

LOL Halloween Special 2026, una sfida tra risate e paura

Il nuovo speciale di LOL: Chi ride è fuori porta il format in un’atmosfera decisamente più inquietante, tra gag, sorprese e incursioni da brivido. I primi due episodi di LOL Halloween Special saranno presentati il 19 ottobre ad Alice nella Città, all’interno del programma Panorama Italia | Serie, prima del debutto ufficiale su Prime Video, fissato per il 23 ottobre 2026. A contendersi la sfida saranno Maccio Capatonda, Katia Follesa, Lucia Ocone, Herbert Ballerina, Brenda Lodigiani e Andrea Pisani, chiamati a trascorrere quattro ore senza ridere e senza lasciarsi spaventare. Ecco il trailer:

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LOL Halloween Special, i protagonisti dovranno resistere… non solo alla risata

A complicare ulteriormente il gioco ci penseranno la Gialappa’s Band, pronta a commentare dalla control room le imprese dei concorrenti, e Lillo Petrolo, che interpreterà il CEO di una singolare agenzia di mostri incaricata di seminare il panico. La posta in gioco sarà di 100.000 euro, che il vincitore potrà destinare a un ente benefico di sua scelta. La nuova formula introduce quindi una doppia sfida: non lasciarsi sfuggire una risata e riuscire, allo stesso tempo, a mantenere i nervi saldi davanti agli spaventi.

LOL – Chi Ride è Fuori: perché questo format piace tanto?

Il successo di LOL è innegabile, ma perché è così coinvolgente? Innanzitutto, la forza di questo format sta nella sua semplicità e in quella sorta di paradosso psicologico che crea. Vietare la risata produce l’effetto opposto: amplifica lo stimolo comico, e questo contagia lo spettatore che si ritrova a soffrire insieme ai concorrenti. Vedere professionisti della comicità faticare per trattenersi crea una forte empatia. Inoltre, lo show unisce volti comici della TV generalista, stand-up moderna e nuovi talenti del web. La presenza della control room con i cartellini e il controllo del VAR aggiunge poi quel ritmo da game show dinamico che tiene incollati allo schermo. Ovviamente, potrete rivedere tutte le stagioni in streaming su Prime Video, dove arriverà anche lo speciale di Halloween. Seguici su: Google Discover Fonti preferite

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