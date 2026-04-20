LOL: Chi ride è fuori 6: le novità (esilaranti) tutte da scoprire e quando esce su Amazon Prime Video Il comedy show targato Prime Video torna dal 23 aprile con una sesta stagione: Alessandro Siani e Angelo Pintus promettono novità

Marco Lucio Papaleo Content Editor Linkedin

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Prime Video

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Il fenomeno televisivo che ha rivoluzionato il linguaggio della comicità in streaming in Italia sta per tornare. Prime Video è pronta a far debuttare la sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori il 23 aprile. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, il comedy show dei record si prepara a sfidare nuovamente la resistenza dei protagonisti e del pubblico in oltre 240 Paesi e territori. La struttura del rilascio seguirà il collaudato schema degli scorsi anni: i primi cinque episodi saranno disponibili immediatamente nella data di lancio, mentre l’attesissimo finale di stagione verrà rilasciato in seguito… in questo caso, il 30 aprile.

Una control room rinnovata e nuovi assi nella manica

La conduzione della sesta stagione porta con sé significative novità. A osservare e arbitrare l’esilarante gara comica dalla control room saranno sempre Alessandro Siani e Angelo Pintus, e la vera novità di quest’anno, riguarda la presenza di due speciali "assi nella manica": Federico Basso e Andrea Pisani. Il duo comico sarà a disposizione dei conduttori e pronto a intervenire nell’arena per mettere a dura prova i concorrenti, agendo come disturbatori esterni con l’unico obiettivo di scatenare la risata "fatale".

Il cast di questa edizione promette un mix variegato di stili comici. A sfidarsi per sei ore consecutive nel teatro di LOL saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, i popolari creator UfoZero2 e Yoko Yamada. La competizione vedrà dunque scontrarsi la comicità fisica di Mandelli e Friscia con le celebri imitazioni della Barbieri, passando per il teatro di Paola Minaccioni e la freschezza della stand-up di Yoko Yamada. Come da tradizione, l’ultimo che riuscirà a non ridere si aggiudicherà un premio finale di 100.000 euro, che sarà interamente devoluto a un ente benefico scelto dal vincitore.

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Il successo di un format globale… all’italiana

Dall’esordio nel 2021, LOL: Chi ride è fuori è diventato rapidamente il titolo Original più visto di sempre su Prime Video in Italia, generando tormentoni virali e consolidando la popolarità di numerosi comici. Il segreto del successo risiede nel paradosso del format: costringere professionisti della risata a rimanere seri mentre subiscono gli attacchi dei colleghi. La sesta stagione punta a mantenere alta l’asticella dell’imprevedibilità, sfruttando la sinergia tra Siani e Pintus per gestire i cartellini gialli e rossi. Con sei episodi totali, lo show si candida nuovamente a essere l’evento televisivo della primavera, confermando la forza di un marchio che ha saputo rinnovarsi pur restando fedele alla sua premessa originale.

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