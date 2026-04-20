Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Consigli

Speciali

Personaggi

Programmi

Film

Serie TV

LOL: Chi ride è fuori 6: le novità (esilaranti) tutte da scoprire e quando esce su Amazon Prime Video

Il comedy show targato Prime Video torna dal 23 aprile con una sesta stagione: Alessandro Siani e Angelo Pintus promettono novità

Marco Lucio Papaleo

Marco Lucio Papaleo

Content Editor

Per vivere (in ogni senso) scrivo e descrivo: mi interessa molto il contenuto, ma spesso resto affascinato dall'utilizzo del contenitore. Amo Tetris e le narrazioni interattive.

LOL: Chi ride è fuori 6: le novità (esilaranti) tutte da scoprire e quando esce su Amazon Prime Video
Prime Video

Il fenomeno televisivo che ha rivoluzionato il linguaggio della comicità in streaming in Italia sta per tornare. Prime Video è pronta a far debuttare la sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori il 23 aprile. Prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios, il comedy show dei record si prepara a sfidare nuovamente la resistenza dei protagonisti e del pubblico in oltre 240 Paesi e territori. La struttura del rilascio seguirà il collaudato schema degli scorsi anni: i primi cinque episodi saranno disponibili immediatamente nella data di lancio, mentre l’attesissimo finale di stagione verrà rilasciato in seguito… in questo caso, il 30 aprile.

Una control room rinnovata e nuovi assi nella manica

La conduzione della sesta stagione porta con sé significative novità. A osservare e arbitrare l’esilarante gara comica dalla control room saranno sempre Alessandro Siani e Angelo Pintus, e la vera novità di quest’anno, riguarda la presenza di due speciali "assi nella manica": Federico Basso e Andrea Pisani. Il duo comico sarà a disposizione dei conduttori e pronto a intervenire nell’arena per mettere a dura prova i concorrenti, agendo come disturbatori esterni con l’unico obiettivo di scatenare la risata "fatale".
Il cast di questa edizione promette un mix variegato di stili comici. A sfidarsi per sei ore consecutive nel teatro di LOL saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, i popolari creator UfoZero2 e Yoko Yamada. La competizione vedrà dunque scontrarsi la comicità fisica di Mandelli e Friscia con le celebri imitazioni della Barbieri, passando per il teatro di Paola Minaccioni e la freschezza della stand-up di Yoko Yamada. Come da tradizione, l’ultimo che riuscirà a non ridere si aggiudicherà un premio finale di 100.000 euro, che sarà interamente devoluto a un ente benefico scelto dal vincitore.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il successo di un format globale… all’italiana

Dall’esordio nel 2021, LOL: Chi ride è fuori è diventato rapidamente il titolo Original più visto di sempre su Prime Video in Italia, generando tormentoni virali e consolidando la popolarità di numerosi comici. Il segreto del successo risiede nel paradosso del format: costringere professionisti della risata a rimanere seri mentre subiscono gli attacchi dei colleghi. La sesta stagione punta a mantenere alta l’asticella dell’imprevedibilità, sfruttando la sinergia tra Siani e Pintus per gestire i cartellini gialli e rossi. Con sei episodi totali, lo show si candida nuovamente a essere l’evento televisivo della primavera, confermando la forza di un marchio che ha saputo rinnovarsi pur restando fedele alla sua premessa originale.

Potrebbe interessarti anche

Alessandro Siani e Angelo Pintus guidano il nuovo cast di LOL: Chi ride è fuori, in partenza con la sesta edizione su Prime Video

LOL: Chi ride è fuori, la sesta stagione promette scintille: il cast è il più folle mai visto

La “sfida di resistenza comica” più amata d’Italia sta per tornare. Prime Video ha u...
RIP - Roast in peace sfida LOL - Chi ride è fuori: su Prime Video

RIP - Roast in Peace sfida LOL - Chi ride è fuori su Prime Video: è guerra a suon di risate

Su Prime Video ha fatto il suo debutto RIP - Roast in Peace che 'sfida' LOL - Chi ri...
The Boys

Prime Video, le uscite di aprile 2026: dal finale di The Boys alla nuova squadra di comici di Lol: chi ride è fuori

Scopri le storie che faranno parlare di sé questo mese, dai supereroi folli ai gatti...
Gialappa Show reazioni social prima puntata 2026

Gialappa Show, boom d'ascolti e social in fiamme per la parodia di Ferilli con 'Scescilia' e Brenda Lodigiani: "Ci mancavate"

Il ritorno dell'iconico comedy show su Tv8 è stata accolto con entusiasmo dal pubbli...
stasera tutto è possibile anticipazioni puntata 15 aprile 2026

Stasera tutto è possibile, De Martino chiude con l'ultimo aiutino della Rai: gran finale tra record (e polemiche)

Ultimo appuntamento per Stasera tutto è possibile: tra ascolti record e polemiche Ra...
Io e te dobbiamo parlare

Stasera in tv (6 aprile), Le donne della Bibbia continua ad allietare Canale 5, Porro accende Quarta Repubblica

Cosa vedere stasera in tv? Rai 1 risponde con la coppia Siani–Pieraccioni nel film I...
Cena di Classe, Beatrice Arnera nel film di Mandelli

Cena di Classe: Beatrice Arnera si lascia alle spalle gli haters e prepara l'assalto al botteghino. Con Raoul Bova? No, con Andrea Pisani

Il regista Francesco Mandelli porta al cinema Cena di Classe: dalla canzone dei Ping...
Beatrice Arnera

Beatrice Arnera a cena con i vecchi compagni di classe (c’è anche l’ex Andrea Pisani)

Una notte di caos e nostalgia nella pellicola diretta da Francesco Mandelli: il trai...
Stefano De Martino

Stasera tutto è possibile, De Martino ‘prenota’ ancora il record di ascolti (grazie alla concorrenza). Cosa vedremo stasera

Questa sera, alle 21.20 su Rai 2, è pronto a tornare il comedy show più irriverente ...

Salute

Mielofibrosi

Cos'è, come si manifesta e il progresso nelle cure

LEGGI

Personaggi

Max Giusti

Max Giusti
Vanessa Gravina

Contessa Adelaide
Lillo

Lillo
Ubaldo Pantani

Ubaldo Pantani

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963