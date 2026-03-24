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LOL: Chi ride è fuori, la sesta stagione promette scintille: il cast è il più folle mai visto

Rosanna Ilaria Donato

Rosanna Ilaria Donato

Web Content Editor

Laureata in Linguaggi dei Media, mi dedico al mondo dell’intrattenimento da 10 anni. Ho lavorato come web content editor freelance per diverse testate.

Alessandro Siani e Angelo Pintus guidano il nuovo cast di LOL: Chi ride è fuori, in partenza con la sesta edizione su Prime Video

La "sfida di resistenza comica" più amata d’Italia sta per tornare. Prime Video ha ufficialmente svelato il trailer della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios che ha ridefinito i canoni dell’intrattenimento in streaming. Il debutto è fissato per il prossimo 23 aprile, quando verranno rilasciati i primi cinque episodi della serie, mentre l’attesissimo gran finale sarà disponibile a partire dal 30 aprile. In palio, come da tradizione, un premio di 100.000 euro, che il vincitore devolverà a un ente benefico di sua scelta.

Il cast dei dieci sfidanti e la nuova control room

Il nuovo cast promette scintille e una varietà di stili comici pronti a scontrarsi per sei ore consecutive all’interno del celebre teatro. A sfidarsi a colpi di sketch, battute e travestimenti saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, gli UfoZero2 e Yoko Yamada. L’obiettivo resta lo stesso, apparentemente semplice ma brutalmente difficile nella pratica: far ridere i propri avversari mantenendo però una totale impassibilità. Una sola risata, o anche un semplice accenno di sorriso, può costare l’ammonizione o l’espulsione immediata dalla gara.

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A sorvegliare ogni movimento dei concorrenti attraverso i monitor della control room ci saranno due veterani della comicità italiana in una veste inedita. Alessandro Siani e Angelo Pintus assumeranno infatti il ruolo di arbitri e conduttori della gara, pronti a suonare la sirena al minimo cedimento. Tuttavia, la sesta stagione introduce una novità strategica per rendere la vita ancora più difficile ai partecipanti: i due arbitri avranno a disposizione degli speciali assi nella manica. Si tratta di Federico Basso e Andrea Pisani, pronti a intervenire su comando della regia per lanciare attacchi comici improvvisi e mettere a dura prova i nervi e i muscoli facciali dei dieci protagonisti.

Un successo globale prodotto in Italia

LOL: Chi ride è fuori continua a rappresentare un pilastro della programmazione Prime Video, essendo distribuito in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La forza del format risiede nella sua capacità di mescolare la spontaneità dell’improvvisazione con la tensione di una vera e propria competizione agonistica. Con l’uscita del trailer, la curiosità dei fan della risata è già alle stelle, soprattutto per vedere come i nuovi innesti sapranno gestire la pressione della control room e quali armi segrete porteranno nel teatro per scardinare la serietà dei colleghi. L’appuntamento con la prima parte della sesta stagione è dunque segnato in calendario per il 23 aprile.

Articolo di Marco Lucio Papaleo

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