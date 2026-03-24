LOL: Chi ride è fuori, la sesta stagione promette scintille: il cast è il più folle mai visto
La "sfida di resistenza comica" più amata d’Italia sta per tornare. Prime Video ha ufficialmente svelato il trailer della sesta stagione di LOL: Chi ride è fuori, il comedy show Original prodotto da Endemol Shine Italy per Amazon MGM Studios che ha ridefinito i canoni dell’intrattenimento in streaming. Il debutto è fissato per il prossimo 23 aprile, quando verranno rilasciati i primi cinque episodi della serie, mentre l’attesissimo gran finale sarà disponibile a partire dal 30 aprile. In palio, come da tradizione, un premio di 100.000 euro, che il vincitore devolverà a un ente benefico di sua scelta.
Il cast dei dieci sfidanti e la nuova control room
Il nuovo cast promette scintille e una varietà di stili comici pronti a scontrarsi per sei ore consecutive all’interno del celebre teatro. A sfidarsi a colpi di sketch, battute e travestimenti saranno Carlo Amleto, Valentina Barbieri, Giovanni Esposito, Barbara Foria, Sergio Friscia, Francesco Mandelli, Paola Minaccioni, Scintilla, gli UfoZero2 e Yoko Yamada. L’obiettivo resta lo stesso, apparentemente semplice ma brutalmente difficile nella pratica: far ridere i propri avversari mantenendo però una totale impassibilità. Una sola risata, o anche un semplice accenno di sorriso, può costare l’ammonizione o l’espulsione immediata dalla gara.
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A sorvegliare ogni movimento dei concorrenti attraverso i monitor della control room ci saranno due veterani della comicità italiana in una veste inedita. Alessandro Siani e Angelo Pintus assumeranno infatti il ruolo di arbitri e conduttori della gara, pronti a suonare la sirena al minimo cedimento. Tuttavia, la sesta stagione introduce una novità strategica per rendere la vita ancora più difficile ai partecipanti: i due arbitri avranno a disposizione degli speciali assi nella manica. Si tratta di Federico Basso e Andrea Pisani, pronti a intervenire su comando della regia per lanciare attacchi comici improvvisi e mettere a dura prova i nervi e i muscoli facciali dei dieci protagonisti.
Un successo globale prodotto in Italia
LOL: Chi ride è fuori continua a rappresentare un pilastro della programmazione Prime Video, essendo distribuito in oltre 240 Paesi e territori nel mondo. La forza del format risiede nella sua capacità di mescolare la spontaneità dell’improvvisazione con la tensione di una vera e propria competizione agonistica. Con l’uscita del trailer, la curiosità dei fan della risata è già alle stelle, soprattutto per vedere come i nuovi innesti sapranno gestire la pressione della control room e quali armi segrete porteranno nel teatro per scardinare la serietà dei colleghi. L’appuntamento con la prima parte della sesta stagione è dunque segnato in calendario per il 23 aprile.
Articolo di Marco Lucio Papaleo
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