Lodovica Comello incinta, ormai è prossima al parto Dal cast eccezionale di comici alla piccola aggiunta presa in prestito da Le Iene. Ecco tutti i dettagli sulla commedia girata a Roma, riprendendo il primo capitolo.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

In Poveri ma ricchissimi, la famiglia Tucci, dopo essere tornata povera, scopre che i soldi che pensavano persi in realtà sono al sicuro in banca e addirittura aumentati. Spinti da quel nuovo benessere, iniziano a progettare qualcosa di audace: organizzano un referendum per rendere il loro paese, Torresecca, indipendente dall’Italia, trasformarlo in un principato e promulgare leggi proprie. Danilo viene proclamato principe e Marcello presidente del consiglio. In mezzo alle loro folli aspirazioni, c’è Valentina (Lodovica Comello), ormai vicina al parto, e divisa tra Marcello (suo marito) e il padre appena uscito di prigione. Il parto sarà un’occasione importante per trovare un punto d’incontro con la sua famiglia.

Poveri ma ricchissimi va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21:00. Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche