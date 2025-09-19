Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Lodovica Comello incinta, ormai è prossima al parto

Dal cast eccezionale di comici alla piccola aggiunta presa in prestito da Le Iene. Ecco tutti i dettagli sulla commedia girata a Roma, riprendendo il primo capitolo.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

In Poveri ma ricchissimi, la famiglia Tucci, dopo essere tornata povera, scopre che i soldi che pensavano persi in realtà sono al sicuro in banca e addirittura aumentati. Spinti da quel nuovo benessere, iniziano a progettare qualcosa di audace: organizzano un referendum per rendere il loro paese, Torresecca, indipendente dall’Italia, trasformarlo in un principato e promulgare leggi proprie. Danilo viene proclamato principe e Marcello presidente del consiglio. In mezzo alle loro folli aspirazioni, c’è Valentina (Lodovica Comello), ormai vicina al parto, e divisa tra Marcello (suo marito) e il padre appena uscito di prigione. Il parto sarà un’occasione importante per trovare un punto d’incontro con la sua famiglia.
Poveri ma ricchissimi va in onda proprio stasera, su Cine 34, alle 21:00.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Potrebbe interessarti anche

Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni: quando iniziano le nuove puntate

Il Paradiso delle Signore 10, le nuove puntate: quando inizia, anticipazioni e la svolta di Adelaide

La soap di Rai 1 riaprirà i battenti lunedì 8 settembre con le puntate inedite della...
Luca Marinelli conquista gli Stati Uniti nel film tratto da un celebre romanzo

Luca Marinelli conquista gli Stati Uniti col film su RaiPlay tratto da un celebre romanzo

Il protagonista di Diabolik e Le otto montagne strega la critica d'oltralpe in una p...
Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 22 al 26 settembre 2025

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Enrico rischia grosso, il dolore è ormai insopportabile

Nuova settimana ricca di colpi di scena per la soap di Rai 1, in onda a lunedì 22 a ...
Alessandra Amoroso

“Alessandra Amoroso, ieri sera parto segreto a Roma”, l’indiscrezione choc. Cosa succede

Seconda un'indiscrezione esplosa sul web, la cantante salentina avrebbe già dato all...
Sarah Felberbaum

Sarah Felberbaum si separa dal marito: la decisione difficile

Raramente un sequel riesce a superare il film originale, ma Bisio mette a segno un p...
I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

I film in onda in TV stasera, venerdì 19 settembre 2025: Scamarcio va di corsa e qualcuno chiede aiuto a un pornodivo

Una serata ricchissima per tutti i gusti: dalla novità L’amore, in teoria su Sky Cin...
Serena Rossi

Serena Rossi perdutamente innamorata (ma la storia è impossibile)

Tutti i segreti sulla pellicola, dallo sconvolgimento della pandemia alle guest star...
Enrico Brignano

Enrico Brignano in lutto per il fratello: la notizia inaspettata

Tutti i dettagli poco noti sulla pellicola con Brignano, dai folli casting all'ester...
Citadel

Prime Video porta su Italia 1 la serie milionaria: il cast è internazionale

Mediaset è pronta a rilanciare uno dei prodotti televisivi più amati di sempre, una ...

Personaggi

Marcello Foa

Marcello Foa
Baby Gang

Baby Gang
Georgina Rodriguez

Georgina Rodriguez
Marina Occhiena

Marina Occhiena

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963