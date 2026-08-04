Locarno Film Festival, l'attesa è finita: Monica Bellucci, Asia Argento, Isabella Rossellini sul Lago Maggiore. Parata di star dal 5 al 15 agosto Un ritorno ai ricordi di Malena, per Monica Bellucci, che torna al Locarno Film Festival per Ketticè di Giovanni Tortorici. Gli ospiti dell'edizione 2026 della kermesse

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Le luci della Piazza Grande brillano ancora una volta per dare il via alla 79esima edizione del Locarno Film Festival. Dal 5 al 15 agosto, le sponde del Lago Maggiore si trasformano nella culla della cinefilia mondiale, accogliendo un parterre di ospiti eccezionale e confermandosi presidio fondamentale del cinema indipendente, delle visioni coraggiose e della grande ricerca d’autore. Sotto la direzione artistica di Giona Nazzaro, la kermesse svizzera si muove da sempre tra storia, contemporaneità e sguardo sul futuro attraverso un cartellone che di certo assicura la giusta dose di rigore festivaliero allo spettacolare glamour dei grandi eventi su maxischermo.

L’atmosfera e il programma sono pronti per appassionare la critica e il grande pubblico, grazie alla presenza di miti assoluti internazionali e maestri della settima arte destinati a lasciare nella sanguinosa corsa al Pardo d’Oro.

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Le regine del Festival: eleganza, premi e stile in Piazza Grande

L’attenzione dei riflettori è tutta puntata su tre figure carismatiche del cinema contemporaneo e di culto. Isabella Rossellini riceverà l’Excellence Award, col quale si celebra una carriera multi-sfaccettata mossa da una costante curiosità artistica che spazia dal grande schermo al teatro d’autore. A fare da contraltare al suo rigore espressivo è la presenza di Asia Argento, premiata con il Life Achievement Award per il suo percorso eclettico e anticonformista da attrice, regista e musicista nonché protagonista nel cast di Armony di Dario Albertini insieme a Valerio Mastandrea, Ornella Muti e Clara Tramontano.

Tra i nomi più attesi c’è anche Monica Bellucci, diva assoluta e simbolo del cinema italiano all’estero, presente a Locarno con l’ultimo progetto Ketticè di Giovanni Tortorici. A impreziosire il programma femminile figurano anche la star belga-francese Virginie Efira (insignita del Leopard Club Award) e leggende del calibro di Isabelle Huppert, Sandrine Kiberlain, Carole Bouquet e Chiara Mastroianni, accompagnate sul grande schermo da interpreti del calibro di Fabrice Luchini e Sara Serraiocco. Un parterre eccezionale che raccoglie anime differenti ma ugualmente significative per il cammino talvolta tortuoso della settima arte, in questi anni coinvolta in una crisi senza precedenti e che si sta cercando di arginare, anche con una proposta molto italiana a Venezia 2026, appena presentata in Laguna.

Locarno Film Festival oltre il glamour, un programma tra grandi autori e visioni d’avanguardia

La parata sul red carpet non si ferma qui: il festival vedrà la presenza di Zoe Saldaña, premiata con un Pardo speciale, e di Olivia Wilde, che presenta il suo attesissimo film da regista The Invite affiancata da un cast d’eccezione composto da Penélope Cruz, Seth Rogen ed Edward Norton. Il grande schermo di Piazza Grande ospiterà anche le interpretazioni di Scarlett Johansson, Adam Driver e Miles Teller nel nuovo film di James Gray, Paper Tiger, per il quale il regista americano riceverà il Pardo alla Carriera.

A completare questo quadro di grandi omaggi ci sono Darren Aronofsky (Pardo d’Onore), il leggendario maestro degli effetti speciali Rick Baker (Vision Award), il compositore Claudio Simonetti, l’attore Jean-Luc Bideau e il produttore Sigurjón Sighvatsson.

Non da meno è la competizione per i Pardi d’Oro, che vede sfidarsi grandi autori del calibro di Hong Sangsoo con il suo Nowhere To Lay My Eyes, il regista italiano Salvatore Mereu con Alberi erranti, il canadese Denis Côté, affiancati da visioni fuori concorso firmate da Albert Serra e Bertrand Mandico.

La leggendaria arena all’aperto di Piazza Grande si riconferma così il più grande cinema a cielo aperto d’Europa, un luogo magico dove fino a ottomila spettatori a notte condividono la passione per le immagini in movimento. Il focus del Locarno Film Festival riporta l’attenzione sull’importanza della cultura cinematografica, dimostrando ancora una volta come il Lago Maggiore sia la vera capitale estiva del cinema mondiale. Aggiungi Libero Magazine alle tue fonti Google preferite Aggiungi

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