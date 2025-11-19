Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Garlasco, Giletti come Vespa, il plastico in Tv fa esplodere le polemiche. Selvaggia Lucarelli: "Mancava solo questo"

Un plastico che riaccende le polemiche: tra ironie, accuse di spettacolarizzazione e un clima sempre più teso attorno al caso Poggi.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

L’ultima puntata di Lo stato delle cose ha rimesso in moto molte discussioni, riportando l’attenzione non solo sul caso di Garlasco ma anche sulle modalità con cui la televisione sceglie di affrontare temi tanto delicati. Il plastico del cranio di Chiara Poggi mostrato in studio ha subito catalizzato le reazioni dei telespettatori, tra chi ha parlato di una scelta discutibile e chi, con un certo sarcasmo, ha fatto paragoni ormai entrati nell’immaginario collettivo.

Lo stato delle cose: le perplessità degli esperti

Nel corso della puntata del 17 novembre, in onda su Rai 3, il professor Vittorio Fineschi ha esposto una ricostruzione che ha già fatto discutere: secondo l’analisi medico-legale, le ferite sul corpo di Chiara Poggi indicherebbero l’uso di tre diverse tipologie di mezzi lesivi. L’esperto ha parlato di "mezzi battenti", "mezzi taglienti" e "mezzi penetrativi", sottolineando come questa diversificazione possa suggerire un’azione complessa e articolata.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il commento di Selvaggia Lucarelli su Lo stato delle cose

Un commento che ha fatto discutere Tra le reazioni più commentate è arrivata quella di Selvaggia Lucarelli, che su X ha scritto: "All’orrore Garlasco mancava solo il plastico della testa di Chiara Poggi con il professor Fineschi che disegna i colpi". Una frase considerata da alcuni come la sintesi perfetta del disagio provato da una parte del pubblico, convinti che la scelta scenica abbia superato un limite di opportunità.

Le reazioni social e il rimando a Bruno Vespa

Molti hanno ritenuto questa scelta eccessiva, fuori luogo, quasi un tentativo di spettacolarizzare un caso già segnato da anni di dolore e polemiche. Sui social, le reazioni sono state immediate, c’è chi su X ha scritto commenti come: "Ma dai, questo sarebbe il plastico vivente di Garlasco? Tipo Vespa?", facendo ironia sul fatto che l’uso dei plastici richiami inevitabilmente un certo stile, come quello adottato da Bruno Vespa nel suo programma. Accanto ai commenti ironici, sono comparsi anche interventi più critici e diretti, su X un utente a parlato di: "Un esercizio macabro mixato all’informazione" e chi ha scritto: "Non si può trasformare una tragedia così in un plastico televisivo, è mancanza di rispetto". Anche altri utenti hanno espresso incredulità per il tono della puntata, ritenendo che un argomento tanto delicato non possa essere trattato con strumenti così crudi. L’impressione è che la bufera attorno al plastico non si esaurirà presto, perché si inserisce in una lunga discussione sul confine tra informazione e spettacolo, soprattutto quando si parla di cronaca nera.

Potrebbe interessarti anche

Chiara Poggi, delitto di Garlassco

Delitto Garlasco, il giallo dell'impronta 10 e la bordata di Selvaggia Lucarelli: “Infinito imbarazzo”

Arrivano i risultati degli esami dattiloscopici effettuati sulla spazzatura della vi...
Garlasco - Chiara Poggi

Garlasco, il rebus infinito: la nuova perizia ribalta tutto. E Lucarelli tuona: “Storia sempre più grottesca”

Un documento depositato dai Ris di Cagliari ipotizza un luogo differente per l'aggre...
Andrea Sempio - Carlo Taormina

Garlasco in TV, “Sempio vuole Taormina”: la bordata di Selvaggia Lucarelli e la reazione (gelida) dell’avvocato

Stando alle ultime indiscrezioni Andrea Sempio avrebbe pensato al giurista romano pe...
Bruno Vespa e Massimo Lovati, lite a Porta a Porta su Garlasco

Garlasco in Tv, Lovati fa infuriare Vespa: “Porta a porta? Intrattenimento", la replica infuocata del conduttore

Scontro in diretta tra Vespa e l’ex avvocato di Andrea Sempio, che ha definito Porta...
Massimo Lovati - Andrea Sempio

Garlasco, l'indiscrezione su Lovati: “Va al Grande Fratello Vip?”, il retroscena dopo la rottura con Sempio

Stando alle ultime indiscrezioni l'ex avvocato di Andrea Sempio avrebbe ricevuto un'...
Andrea Sempio e Selvaggia Lucarelli

Garlasco, l’alibi provvidenziale di Sempio: il nuovo scontrino e la bordata di Selvaggia Lucarelli che fa infuriare il web

Il caso Garlasco si infittisce: un nuovo scontrino di Sempio potrebbe rafforzare il ...
Chiara Poggi - Andrea Sempio

Garlasco in TV, il mistero del Dna ‘incompleto’ che può scagionare Sempio e la verità sulle impronte

Gli esiti delle nuove analisi sono stati ricondotti al fratello di Chiara Poggi e a ...
Chiara Poggi - Garlasco

Garlasco, la verità di Savu sul delitto: “Chiara Poggi sapeva troppo sul Santuario della Bozzola”

Nel corso della trasmissione Ignoto X, in onda su La 7, il legale del detenuto romen...
Luciano Garofano - Roberta Bruzzone

Garlasco in TV, la consulenza di Garofano scatena la bufera. Bruzzone: “Anche a Brescia ce l’avevano”

La perizia Linarello in mano all’ex consulente di Andrea Sempio fa ancora discutere:...

ENEL

Cliente Enel?

Vinci i biglietti per i Giochi Invernali di Milano Cortina 2026

LEGGI

Personaggi

Giada Bocellari

Giada Bocellari
Massimo Lovati

Massimo Lovati
Daniela Ferrari

Daniela Ferrari
Antonio De Rensis

Antonio De Rensis

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963