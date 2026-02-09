Trova nel Magazine
Garlasco in Tv, da Giletti sbarca Massimo Lovati: clamorose rivelazioni sui sicari di Chiara Poggi

A Lo Stato delle Cose spazio anche alla strage di Crans Montana e all'omicidio di Fabrizio Piscitelli: tutte le anticipazioni di stasera.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

L’interesse intorno alle nuove indagini e agli sviluppi sul Delitto di Garlasco è ancora altissimo. Mentre l’attività della Procura va avanti, ed emergono nuovi elementi e scenari intorno alla morte di Chiara Poggi, il nuovo indagato per l’omicidio della giovane, Andrea Sempio, attende di sapere se verrà rinviato a giudizio. A parlare della sua posizione e di cosa accadde quel drammatico e misterioso 13 agosto del 2007 nella villetta di via Pascoli, anche Massimo Lovati che questa sera, lunedì 9 febbraio 2026, sarà ospite a Lo Stato delle Cose su Rai 3. Nel salotto di Massimo Giletti, l’ex avvocato di Sempio racconterà parecchi retroscena sul delitto, facendo anche alcune clamorose rivelazioni che potrebbero cambiare le cose che finora si pensava di sapere sul caso. Spazio in trasmissione anche alla strage di capodanno a Crans-Montana e alle crescenti tensioni tra Italia e Svizzera, oltre a un focus sulla morte di Fabrizio Piscitelli, capo Ultras della Lazio e boss della mala romana.

Lo Stato delle Cose, Massimo Lovati choc sui mandanti e i sicari nel Delitto di Garlasco

A Lo Stato delle Cose, questa sera, torna protagonista il Delitto di Garlasco e alcuni retroscena svelati da Massimo Lovati. L’ex storico avvocato di Andrea Sempio, così come riportano le anticipazioni del talk di Giletti, promette clamorose rivelazioni su presunti sicari e mandanti che sarebbero dietro l’omicidio di Chiara Poggi. Il legale, ora a processo per diffamazione ai danni dello studio Giarda, aveva inoltre fatto sapere dal suo difensore Fabrizio Gallo che se "verrà sentito" in aula a Milano, "svelerà tante cose sull’omicidio di Garlasco", così come aveva riportato l’AdnKronos. In studio, per parlare del caso anche l’Avv. Antonio De Rensis, legale di Alberto Stasi, Umberto Brindani, direttore di Gente e Luciano Garofano, ex comandante dei Ris.

Massimo Giletti e gli altri casi di oggi a Lo Stato delle Cose

Oltre al Delitto di Garlasco, Massimo Giletti tornerà questa sera sulla strage di Crans Montana: resta alta la tensione tra Italia e Svizzera e, mentre si attendono gli interrogatori di Jacques e Jessica Moretti, previsti per la prossima settimana, la lettera che i due hanno inviato ai loro dipendenti fa infuriare le famiglie delle vittime. In studio se ne parlerà con l’ex senatore svizzero Filippo Lombardi, il parlamentare Toni Ricciardi, il direttore de Il Giornale, Tommaso Cerno, e i genitori di Trystan, una delle vittime del rogo di Capodanno.

Spazio anche alle cause dell’omicidio di Diabolik, al secolo Fabrizio Piscitelli, capo Ultras della Lazio e boss della mala romana, su cui pare ci sia una nuova verità grazie a un documento esclusivo. In studio, infine, il giornalista Nello Trocchia e Michele Santoro che, come di consueto, commenterà i fatti della politica nazionale ed internazionale.

Programmi

