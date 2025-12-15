Trova nel Magazine
Garlasco in TV, la ricorrenza più triste di Stasi e il movente di Sempio: la svolta è vicina

Stasera a Lo Stato delle Cose, Giletti torna con gli ultimi aggiornamenti sul delitto di Chiara Poggi: spazio anche al caso Orlandi e David Rossi.

Mara Fratus

Mara Fratus

Giornalista

Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dieci anni fa, il 12 dicembre 2015, la Cassazione confermava la condanna in via definitiva a 16 anni di carcere ad Alberto Stasi per l’omicidio di Chiara Poggi. Ora, con la riapertura delle indagini sul Delitto di Garlasco, pare che tutto possa essere ribaltato: l’udienza sull’incidente probatorio è alle porte e molti nodi, specie sul nuovo indagato Andrea Sempio, potrebbe venire sciolti proprio in Aula. A raccontare le ultime indiscrezioni e aggiornamenti sul caso anche Massimo Giletti che questa sera, lunedì 15 dicembre 2025, torna su Rai 3 con Lo Stato delle cose, e una puntata ricca di colpi di scena. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, Giletti torna sul movente di Sempio e i 10 anni in carcere di Stasi

Mentre l’udienza del 18 dicembre in tribunale, con le conclusioni dell’incidente probatorio della perita super partes Denise Albani, tra cui la paternità del DNA trovato sotto le unghie di Chiara Poggi, si avvicina sempre di più, proprio in questi giorni c’è stato il primo decennale della carcerazione di Alberto Stasi: il 12 dicembre 2015, infatti, arrivava la conferma della sua condanna e il giorno dopo si costituì nel carcere di Bollate, alle porte di Milano, dove sta ancora scontando la sua pena. Mai come in questi giorni, però, le speranze di una svolta che lo riguarda è concreta.

I suoi avvocati parlano apertamente di richiesta di revisione del processo, ma solo al termine delle indagini preliminari. Lo spiegherà bene l’avvocata Giada Bocellari nelle nuova puntata de Lo Stato delle cose, che fin dall’inizio non ha mai smesso di credere nell’innocenza del suo assistito. Intanto, pare che su Andrea Sempio, nuovo indagato per il Delitto di Garlasco, ci siano plurimi indizi, ma quale sarebbe il suo movente? Questo è proprio uno dei punti più oscuri delle nuove indagini, insieme al mistero sull’ormai famoso scontrino e le impronte al vaglio degli inquirenti.

Lo Stato delle cose: gli altri casi di questa sera

Massimo Giletti questa sera tornerà anche sul caso David Rossi, il capo della comunicazione della Banca Monte dei Paschi di Siena trovato cadavere il 6 marzo del 2013: secondo una nuova perizia del Ris, condotta dal Tenente Colonnello Gregori, il manager di Mps non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato vittima di un omicidio. Infine, tutti gli aggiornamenti sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: si riprende il racconto della ‘pista familiare‘, e spunta un nuovo nome, quello di un uomo che con Meneguzzi condivideva il luogo di lavoro. ma con un grado superiore al suo.

Quando e dove vedere Lo Stato delle cose in tv e streaming (lunedì 15 dicembre 2025)

Condotto da Massimo Giletti, Lo Stato delle cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove sono disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk.

