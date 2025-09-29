Garlasco in Tv: nuovo scoop sul Santuario e la rivelazione che stravolgerà (ancora) le indagini. Le ultime news Stasera gli ultimi aggiornamenti sul caso Chiara Poggi a Lo Stato delle Cose, condotto da Massimo Giletti, che pronostica: “Usciranno cose ben più gravi”

Il delitto di Garlasco è arrivato a un nuovo punto di svolta e il dibattito intorno all’omicidio di Chiara Poggi è più acceso che mai. La notizia della nuova inchiesta su Mario Venditti (l’ex procuratore di Pavia che archiviò le indagini su Andrea Sempio nel 2017), infatti, potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale: i genitori di Sempio lo hanno pagato per ottenere la liberà del figlio? Non mancano anche nuovi, clamorosi, dettagli sulla pista che porterebbe agli scandali e agli abusi del santuario della Bozzola, riguardo i quali stanno emergendo sempre più testimonianze. Oggi lunedì 29 settembre 2025 si parlerà degli sviluppi del caso a Lo Stato delle Cose, nel secondo appuntamento stagionale condotto da Massimo Giletti. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’arresto di Flavius Savu

Lo scorso venerdì le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi – come detto – sono arrivate a un nuovo spartiacque forse cruciale. L’ex procuratore di Pavia Mario Venditti, che nel 2017 archiviò le indagini su Andrea Sempio, è ora indagato e l’ipotesi è di corruzione in atti giudiziari. Sotto la lente d’ingrandimento ci sarebbe l’interrogatorio (dalla breve durata all’omissione di alcune intercettazione e vari passaggi a vuoto) e, soprattutto, gli enormi flussi di denaro all’interno famiglia Sempio, per un totale di più di 40mila euro tra assegni e prelievi.

La notizia dell’inchiesta sull’ex pubblico ministero Venditti accusato di avere ricevuto denaro dai Sempio, naturalmente, ha dato un importante scossone alle indagini sul delitto di Garlasco dopo la riapertura del caso. Secondo Massimo Giletti, tuttavia, saremmo solo all’inizio di un clamoroso ribaltone: "Usciranno cose ben più gravi" il pronostico del conduttore, che proprio la scorsa settimana aveva inaugurato la nuova edizione de Lo Stato delle Cose parlando dell’omicidio Chiara Poggi e di un ‘mistero’ risalente al 2020, quando Andrea Sempio fu nuovamente indagato dai carabinieri salvo poi essere subito prosciolto. Giletti ha mostrato un documento a suo avviso "sconcertante" che mostrava come i tabulati di Marco Poggi (amico di Sempio, che lo aveva chiamato e trovato irraggiungibile, stando alla sua versione dei fatti) non fossero stati registrati.

Lo Stato delle Cose, la prima puntata di Massimo Giletti: le anticipazioni

Stasera il delitto di Garlasco sarà ovviamente al centro della puntata de Lo Stato delle Cose. Al timone del secondo appuntamento stagionale della nuova edizione in onda in prima serata su Rai 3, Massimo Giletti parlerà dell’ex pm Mario Venditti ma anche di nuove testimonianze che potrebbero confermare gli scandali e gli abusi del santuario della Bozzola. Ospiti della serata La giornalista Giovanna Botteri e il direttore editoriale di Libero Daniele Capezzone, mentre Giletti avrà un confronto con l’ex magistrato Roberto Scarpinato; continua intanto l’inchiesta sulla società che da più di cento anni ha il monopolio della spiaggia di Mondello.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 29 settembre 2025)

La nuova puntata de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

