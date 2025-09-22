Garlasco in TV, ore decisive: il testimone arrestato e l’intervista più attesa. Cosa succede Stasera Massimo Giletti torna al timone della nuova edizione de Lo Stato delle Cose e intervisterà don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario della Bozzola

Il delitto di Garlasco continua ad arricchirsi di nuovi dettagli e le piste su quanto accaduto il 13 agosto del 2007 a moltiplicarsi. Dall’incognita del killer (o dei killer) al mistero dell’arma del delitto fino alle ipotesi più disparate come il collegamento tra l’omicidio di Chiara Poggi e l’inchiesta sugli scandali del santuario della Bozzola, niente è escluso. Stasera si tornerà a parlare del caso anche su Rai 3, dove Massimo Giletti è pronto al debutto della nuova edizione de Lo Stato delle Cose con un’intervista esclusiva a don Gregorio Vitali, ex rettore del santuario mariano. Scopriamo tutte le anticipazioni e le ultime news.

Delitto di Garlasco, gli ultimi aggiornamenti: l’arresto di Flavius Savu

Lo scorso 9 settembre 2025 a Zurigo, in Svizzera, è stato arrestato Flavius Savu. Il latitante rumeno, 43 anni, era stato condannato a 5 anni di carcere per estorsione ai danni dell’ex rettore del santuario della Bozzola, don Gregorio Vitali, e altri religiosi a cui sarebbe stato chiesto del denaro per impedire la diffusione di alcuni video compromettenti. La sua cattura potrebbe essere determinante anche nelle indagini sul delitto di Garlasco, dal momento che fu proprio Savu a ipotizzare un collegamento l’omicidio di Chiara Poggi all’inchiesta sugli scandali e i riti orgiastici del santuario mariano. L’ex latitante si è detto disposto a collaborare con la Procura di Pavia e proprio a pochi giorni dall’arresto sarebbe dovuto essere intervistato da Massimo Giletti.

Lo Stato delle Cose, la prima puntata di Massimo Giletti: le anticipazioni

Piombato nell’indagine sul delitto di Garlasco con le sue rivelazioni sul latitante Flavius Savu, Massimo Giletti è pronto a parlare dell’omicidio di Chiara Poggi anche in tv. Oggi lunedì 22 settembre 2025 il conduttore torna infatti alla guida de Lo Stato delle Cose e ripartirà proprio dalla pista del santuario della Bozzola. Saltata l’intervista con Savu (stando alle rivelazioni del giornalista i due si erano accordati per incontrarsi a Zurigo), stasera Giletti ospiterà don Gregorio Vitali, rettore del santuario mariano all’epoca del delitto e degli scandali sessuali. Un vero e proprio scoop con intervista in esclusiva che lascerà poi spazio alle telefonate fatte da Andrea Sempio a casa Poggi pochi giorni prima del 13 agosto del 2007. Protagonisti, poi, Maria Elena Boschi, deputata di Italia Viva, e Roberto Vannacci, vicesegretario della Lega, reduce da Pontida, per parlare di guerra, di politica interna e dei funerali dell’attivista americano Charlie Kirk. In sommario un collegamento con una barca della missione umanitaria Global Sumud Flotilla diretta proprio verso Gaza. Spazio poi al caso della concessione balneare di Mondello a parenti di quello che era fino a poco tempo fa il capomandamento della mafia che controllava quella parte di territorio.

Quando e dove vedere Lo Stato delle Cose in tv e streaming (lunedì 22 settembre 2025)

La nuova edizione de Lo Stato delle Cose va in onda stasera in tv su Rai 3. Appuntamento in prima serata a partire dalle ore 21:20. Streaming live e on demand, come sempre, sulla piattaforma RaiPlay (tramite app o sito), dove saranno disponibili tutti gli appuntamenti di questa stagione del talk show.

