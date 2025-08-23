Lo Squalo torna al cinema per l'anniversario dei 50 anni: ecco quando e dove recuperare il film cult a casa
Il capolavoro di Steven Spielberg compie 50 anni e per l'occasione torna a terrorizzare il pubblico dei cinema italiani
Adler Entertainment riporta sul grande schermo Lo squalo, capolavoro di Steven Spielberg e antesignano dei blockbuster. Dall’1 al 3 settembre il film tornerà nei cinema italiani, in occasione del 50° anniversario e dopo aver terrorizzato milioni di spettatori al mondo. Uscito negli Stati Uniti nell’estate del 1975 e accolto da un successo planetario, Lo squalo ha sconvolto intere generazioni con la sua minaccia invisibile e inarrestabile che arriva dal profondo. Oltre all’appuntamento nelle sale, è sempre comodo sapere dove recuperare in streaming Lo Squalo.
La trama de Lo Squalo
Basato sul romanzo di Peter Benchley, Lo Squalo racconta della minaccia di un gigantesco squalo bianco che comincia a mietere vittime tra i bagnanti delle spiagge dell’immaginaria isola di Amity, nel New England. Il capo della polizia, Martin Brody (Roy Scheider), il rozzo pescatore Quint (Robert Shaw) e l’ittiologo Matt Hooper (Richard Dreyfuss) uniscono le forze per cacciare e uccidere il pericolosissimo predatore.
Il successo che ha lanciato Spielberg
Lo Squalo fu il primo grande film girato in mare aperto e di conseguenza, ebbe una produzione travagliata, superando il budget e il programma previsti. Le inquadrature marine venivano continuamente rovinate dalle imbarcazioni di passaggio e lo squalo meccanico era spesso fuori servizio per via dell’acqua salata. Proprio i continui malfunzionamenti del pupazzo meccanico che avrebbe dovuto rappresentare il predatore, furono alla base del successo del film. Spielberg, infatti, decise, in molte scene, di suggerire solamente la presenza dello squalo, alimentando la suspense. A contribuire all’effetto sorpresa fu anche il minaccioso tema, creato dal compositore John Williams, che ne suggeriva l’avvicinamento.
Nonostante tutti gli imprevisti, il film fu un enorme successo al boxoffice mondiale e segnò il passo per tutti i blockbuster successivi, dalle strategie di marketing e distribuzione alle tecniche narrative e perfino alle caratterizzazioni dei protagonisti. A cinquant’anni dalla sua prima apparizione, Lo Squalo conserva intatta la sua forza: un ritmo perfetto, una regia magistrale, personaggi iconici e una colonna sonora da urlo, tanto che anche Quentin Tarantino lo ha definito "il più grande film mai realizzato".
Dove vedere in streaming Lo Squalo
Se non lo avete ancora visto, correte a recuperare assolutamente questa pietra miliare del cinema. Lo Squalo torna in sala dall’1 al 3 settembre, ma in ogni caso è disponibile nei cataloghi di Netflix e di Now Tv, oppure a noleggio o in acquisto su Chili, YouTube, Apple TV, Google Play Film, Rakuten TV e Prime Video.
